Galatasaray kann wohl auf Muslera bauen

Fernando Muslera war in der Süperlig bei Galatasaray Istanbuls Heimsieg gegen Kasimpasa verletzt ausgewechselt worden. Für das Champions-League-Gastspiel beim FC Bayern München scheint der Keeper aber rechtzeitig fit zu werden.

Muslera hatte sich beim 2:1 gegen Kasimpasa am vergangenen Freitag in der türkischen Süperlig eine Ellenbogenverletzung zugezogen und war nach exakt einer Stunde gegen Ersatzmann Günay Güvenc ausgewechselt worden. Am Dienstag war der 37-jährige Uruguayer nun aber bei der Übungseinheit dabei und der Kapitän gehört auch zum Kader des türkischen Meisters.

Galatasaray aktuell Gruppenzweiter

"Muslera hat trainiert und es gab keine Probleme", ließ Gala-Trainer Okan Buruk wissen, gab aber auch zu Protokoll, dass die Entscheidung über das Mitwirken des erfahrenen Stammtorwarts erst am Spieltag fallen werde. "Sehr wichtig" sei die Partie am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker): "Wir wollen die Gruppenphase überstehen", wünscht sich Buruk. Dafür gilt es für die "Löwen vom Bosporus" am 4. Spieltag in München zu punkten, auch wenn der türkische Rekordmeister mit vier Punkten aktuell Tabellenzweiter hinter dem makellosen FC Bayern ist. Im Parallelspiel stehen sich Kopenhagen (ein Zähler) und Manchester United (drei) gegenüber.

Türkische Fans auch in München lautstark?

Buruk erwartet in der Allianz Arena eine dominante Bayern-Elf und bei seinem Team auf mehr Effektivität als vor zwei Wochen beim Heimspiel in Istanbul, das trotz Anfeuerung der frenetischen Fans mit 1:3 verloren gegangen war. In München setzt er erneut auf lautstarke Unterstützung vieler in Deutschland lebender Landsleute. "Wir haben ganz viele türkische Fans im Rücken. Mit deren Hilfe wollen wir hier eine gute Figur abgeben", sagte der 50-Jährige.