GAK verlängert mit Meistertrainer Messner

Der Grazer AK hat am Donnerstag den Vertrag von Trainer Gernot Messner um ein Jahr mit Option auf ein weiteres Jahr verlängert. Auch Co-Trainer Christoph Cemernak bleibt den Grazern erhalten.

Gernot Messner nimmt auch in der kommenden Saison auf der Trainerbank des GAK Platz. Am Donnerstag hat er einen Vertrag für die Saison 2024/25 mit Option für ein weiteres Jahr unterschrieben. Messner, der den GAK nach dem Aufstieg in die Bundesliga führt, hat eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen: In bisher 77 Spielen unter seiner Leitung erreichte der GAK einen Durchschnitt von 2,03 Punkten pro Spiel, in dieser Saison sogar 2,3 Punkte.

Seine Philosophie hat den GAK nachhaltig geprägt und das Fundament für den Aufstieg in die Bundesliga gelegt. GAK-Sportdirektor Dieter Elsneg über Trainer Gernot Messner

Sportdirektor Dieter Elsneg erklärt: "Gernot hat sich als ein wahrer Leader erwiesen, der nicht nur durch seine fachliche Expertise, sondern auch durch seine menschliche Art überzeugt. Seine Philosophie hat den GAK nachhaltig geprägt und das Fundament für den Aufstieg in die Bundesliga gelegt. Wir freuen uns, dass Gernot und Christoph ihren Weg auch zukünftig mit dem GAK gehen."

Messner selbst sagt: "Die Zusammenarbeit mit dem GAK ist für mich zu einer Herzensangelegenheit geworden. Wir haben zusammen Höhen und Tiefen erlebt und uns immer weiterentwickelt. Diese Vertragsverlängerung ist ein Vertrauensbeweis, den ich sehr schätze. Mein Ziel ist es, den GAK in der Bundesliga zu etablieren und langfristig zu einer festen Größe in der höchsten Spielklasse zu machen."

