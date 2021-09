Gänsehaut am Pool: Viele Wolfsburger vor der Königsklassen-Premiere

Nach fünfjähriger Abstinenz kehrt der VfL Wolfsburg nächste Woche in die Champions League zurück. Für einige VfL-Spieler erfüllt sich nun das Vorhaben, das sie einst mit ihrem Wechsel nach Wolfsburg verknüpft haben.

2017 war es, da wechselte John Anthony Brooks für rund 20 Millionen Euro von Hertha BSC zum VfL Wolfsburg. Sein Ziel war der nächste Karriereschritt, der US-Amerikaner wollte international spielen, er visierte die Champions League an. Nun, vier Jahre später, ist es für den Innenverteidiger endlich so weit. Schon im Endspurt der vergangenen Saison hatte der mittlerweile 28-Jährige betont: "Ich bin es ehrlich gesagt leid, dienstags und mittwochs die Champions League immer nur im Fernsehen zu sehen. Ich will dort spielen." Am Dienstag in Lille dürfte es so weit sein.

Runter vom Sofa, rauf auf die große Fußball-Bühne, auf der ein Großteil des VfL-Kaders in den nächsten Wochen seine Premiere feiert. Die Sehnsucht nach dem Messen mit den Besten der Branche stillte jeder von ihnen unterschiedlich. Maximilian Arnold etwa, der beim letzten Auftritt 2016, als es im Viertelfinale zum Aus gegen Real Madrid kam, schon dabei war, erzählt: "Im Urlaub hat meine Frau die Hymne mal abgespielt. Ich hatte am Pool eine Gänsehaut."

Die größte Erfahrung in der Champions League, die übrigens auch für Geschäftsführer Jörg Schmadtke Neuland bedeutet, hat der Trainer. Mark van Bommel stand in 76 Königsklassenpartien auf dem Feld, gewann 2006 mit dem FC Barcelona den Titel. Jedoch: Als Coach schied er 2018 mit der PSV Eindhoven nach zwei Unentschieden und vier Niederlagen in der Gruppe mit Inter Mailand, Tottenham Hotspur und Barcelona frühzeitig aus. In der Gruppe mit Lille, Salzburg und Sevilla soll nun der erste Sieg her. Auch mit Blick auf die eigene Statistik sagt der Coach: "Es ist an der Zeit."

"We are back" - die Geschichte über die Rückkehr des VfL Wolfsburg in die Königsklasse steht im jetzt erschienenen Champions-League-Sonderheft des kicker (auch als eMagazine erhältlich). Die "Endstation Sehnsucht" für so manchen Profi, der mit großen Ambitionen nach Wolfsburg gewechselt ist. Boss Jörg Schmadtke kehrt in Sevilla an einen für ihn besonderen Ort zurück. Und Rückkehrer Lukas Nmecha peilt die WM in Katar an - nur in welcher Rolle beim VfL?

Thomas Hiete

