Fußballfans gegen Rechtsextremismus - Jetzt für Fanpreis bewerben!

Die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur prämiert in diesem Jahr Fangruppen für ihren Einsatz gegen Rechtsextremismus. Bewerbungen können bis Ende Juni eingereicht werden.

Die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur vergibt 2023 zum 17. Mal den mit 5000 Euro dotierten easyCredit-Fanpreis - eine Auszeichnung für positive Fankultur. Jedes Jahr steht eine andere Ausdrucksform von Fußball- bzw. Fankultur im Fokus, bisher meist mit einem kreativen Schwerpunkt. Der diesjährige Fanpreis richtet sich an Fangruppen aus ganz Deutschland, die sich aktiv gegen Rechtsextremismus engagieren.

Rechtsextremismus und Personen aus dem Neonazi-Umfeld sind im Fußball präsent. Unter Fußballfans gibt es aber zahlreiche engagierte Gruppen und Initiativen, die mit ihrer Haltung und ihren Aktivitäten ein Gegengewicht setzen. Als mündige und mutige Bürgerinnen und Bürger, die oftmals große Risiken in Kauf nehmen, zeigen sie gesellschaftliche Verantwortung und Zivilcourage.

Die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur möchte diese freiwilligen Bemühungen von Fans unterstützen. Ziel ist es, die positive Kraft aktiver Fans sichtbar zu machen und ihren Beitrag zu einem demokratischen Sport ohne Ausgrenzungen zu honorieren.

Bewerbungen sind ab sofort bis 30. Juni möglich - per Online-Formular oder mit dem PDF-Bewerbungsformular per E-Mail an fanpreis(at)fussball-kultur.org. Unerlässlich ist eine schriftliche Beschreibung der Aktivitäten. Weitere Informationen gibt es hier: www.fussball-kultur.org/fanpreis.

Gala in Nürnberg

Über die Vergabe des Preises entscheidet eine Jury der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur. Die Auszeichnung mit der Preisfigur MAX wird im Rahmen der Verleihung der Deutschen Fußball-Kulturpreise am 27. Oktober 2023 feierlich vergeben. Katrin Müller-Hohenstein moderiert die Gala in der Nürnberger Tafelhalle.