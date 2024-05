Fury gegen Usyk: Datum und Übertragung

Nach mehreren Absagen steigt in wenigen Tagen der Box-Kampf zwischen Tyson Fury und Oleksandr Usyk. Wann und wo wird der Kampf übertragen?

Bei diesem Kampf steht viel auf dem Spiel. Der Brite Fury ist amtierender WBC-Champion, der Ukrainer Usyk Weltmeister der Verbände WBA, WBO und IBF. Der Sieger erhält alle vier Titel und gilt fortan als unumstrittener Weltmeister im Schwergewicht.

Der Kampf sollte bereits im Februar stattfinden, allerdings zog sich Fury einen Cut zu, so dass das Event noch einmal verschoben werden musste. Es ist nicht das erste Mal, dass es zu einer Neuansetzung kommt.

Fury vs. Usyk: Wann findet der Kampf statt?

Am Sonntag, dem 18. Mai, steigt in Riad (Saudi Arabien) der langerwartete Kampf. Voraussichtlich um 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit stehen sich Fury und Usyk im Ring in der Kingdom Arena gegenüber.

Wer überträgt Fury gegen Usyk live in TV und Stream?

Der Kampf zwischen den Boxern Fury und Usyk kann live auf DAZN verfolgt werden. Allerdings wird der Stream vom Anbieter nur als Pay-per-View angeboten, das heißt der Stream muss zusätzlich zu einem bestehenden DAZN-Abonnement erworben werden. Die Übertragung der Vorkämpfe beginnt um 15.15 Uhr, der Hauptkampf zwischen Fury und Usyk folgt mutmaßlich um 23 Uhr.