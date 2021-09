Furiose Fernandez sorgt für US-Open-Aus von Kerber

In einem atemberaubenden Match unterlag Angelique Kerber einer furios aufspielenden Leylah Fernandez aus Kanada in drei umkämpften Sätzen und schied letztlich im Achtelfinale aus.

Bei geschlossenem Dach - in New York regnete es - starteten beide Spielerinnen nervös, erlaubten sich anfangs viele Fehler und gaben zu Beginn direkt mal ihr Aufschlagspiel ab. Danach stabilisierten sich die zwei Kontrahentinnen jedoch und lieferten sich fortan ein spannendendes Duell, das phasenweise absolutes Weltklasse-Tennis bot.

Von der Anlage her waren sich beide Spielerinnen durchaus ähnlich, beiden ging es primär darum, den Ball im Spiel zu halten - lange Ballwechsel waren die Folge. Kerber bekam jedoch zunächst Probleme, denn die Kanadierin spielte bärenstark, hatte eine gute Länge, glänzte mit Winkelspiel und streute immer wieder Stops ein.

Die 18-Jährige hatte zudem das Publikum hinter sich, doch Kerber konnte sich einmal mehr auf ihr so oft zitiertes Kämpferherz verlassen. Die Deutsche hielt dagegen - und den Satz offen. Bei Fernandez zeigte das Wirkung, auf einmal wackelte sie bei eigenem Service und kassierte das vorentscheidende Break zum 4:5, Kerber servierte anschließend zum 6:4-Satzgewinn aus.

Fernandez furios zum Satzausgleich

Geballte Faust: Leylah Fernandez (re.). Getty Images

Im zweiten Satz glückte Kerber rasch das Break - die Deutsche konnte sich aber nicht sicher sein, denn Fernandez pushte sich noch einmal und fand über die Emotionen in die Partie zurück, auch riss sie das Publikum voll mit. Die Kanadierin holte sich das Break zum 4:4 zurück - und das zu null!

Das Momentum war wieder auf Seiten des Teenagers, Kerber wackelte bedenklich und musste gegen den Satzverlust aufschlagen. Und das Spiel hatte es in sich: Beide Spielerinnen trieben sich ans Limit, zeigten spektakuläre Ballwechsel, ehe es in den Tie-Break ging. In diesem warf Kerber alles in die Waagschale, doch Fernandez spielte atemberaubend und holte sich nach 94 Minuten (!) den Durchgang mit 7:5.

Entscheidung fällt im Dritten

Physisch wie psychisch war das Match für beide Spielerinnen eine echte Herausforderung. Da kam die jugendliche Unbekümmertheit von Fernandez wohl ins Spiel, denn die Kanadierin spielte sich in einem Rausch, beeindruckte mit einer fantastischen Darbietung und sorgte für Ratlosigkeit bei Kerber, die sich am Ende mit 6:4, 6:7 (5:7) und 2:6 der an diesem Abend schlichtweg besseren Spielerin geschlagen geben musste.

Fernandez, die in der Runde zuvor bereits Naomi Osaka aus dem Turnier gekegelt hatte, beschenkte sich damit nur wenige Stunden vor ihrem 19. Geburtstag also mit dem Viertelfinaleinzug bei den US Open. In der Runde der letzten Acht trifft sie nun auf Elina Svitolina (Ukraine), die sich gegen Simona Halep (Rumänien) mit 6:3, 6:3 durchgesetzt hatte.