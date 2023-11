Fuhrmann: "Wir wissen, dass wir einen besonderen Tag brauchen"

Das österreichische Frauen-Nationalteam gastiert am Freitag in Frankreich. Trotz der klaren Außenseiterrolle will die Elf von Irene Fuhrmann Zählbares aus Rennes mitnehmen.

Ausverkauftes Stadion in Rennes und Weltklassegegner: Österreichs Frauen-Nationalteam steht mit dem Gastspiel in Frankreich in der Nations League vor einem großen Highlight und einer Herkulesaufgabe. Nur bei einem Sensationssieg am Freitag (21.10 Uhr, LIVE! bei kicker) vor 26.000 Zuschauern im Roazhon Park lebt der Traum vom Gruppensieg weiter. Ein Erfolg wäre historisch, gab es doch bisher in neun Duellen nur zweimal bei Unentschieden Zählbares.

"Wir wissen, dass wir einen besonderen Tag brauchen, um was mitnehmen zu können. Es wird auf die Eins-gegen-eins-Kämpfe ankommen. Wir sind gut beraten, sofort online zu sein und dagegen zu halten", sagte Teamchefin Irene Fuhrmann. Beim Hinspiel 1:0 am 26. September in der Generali Arena hat das über weite Strecken gut funktioniert, letztlich ging man mit einem 0:1 aber leer aus. "Wir haben das in Wien sehr ordentlich gemacht, wir können daher auch träumen", meinte Fuhrmann.

Vorfreude herrscht auch auf die zu erwartende Atmosphäre, die 26.000 Fans werden die zweitgrößte Kulisse für das ÖFB-Frauenteam hinter den 68.871 vom EM-Eröffnungsspiel gegen England im Juli 2022 im Old Trafford von Manchester sein. "Richtig cooles Stadion", meinte die Teamchefin. "Für uns ist es immer was Schönes, vor so einer Kulisse. Wir genießen das, vor so vielen Leuten spielen zu dürfen", meinte Sarah Zadrazil.

Österreich peilt Verbleib in A-Liga an

Die Mittelfeldspielerin von Bayern München schöpft aus der guten Leistung aus dem ersten Duell viel Zuversicht. "Unser Pressing hat gut funktioniert, dann haben es auch die Französinnen schwer. Man hat gesehen, wenn wir mit dem Ball mutig agieren, dass wir dann auch gute Chancen haben. Wir haben viele Lehren aus dem Spiel ziehen können und wollen das morgen umsetzen", erklärte Zadrazil.

Der Blick von den drei Zählern hinter Platz eins liegenden Österreicherinnen (7) ist aber auch nach hinten gerichtet. Portugal (3) und Österreichs Abschlussgegner Norwegen (2) könnten in den Kampf um Rang zwei, der einen fixen Verbleib in der A-Liga mit sich bringt, noch einsteigen. Sollten die beiden Teams in der Partie in Oslo, die wenige Minuten vor dem Anpfiff des Österreich-Matches zu Ende ist, die Punkte teilen, wäre der ÖFB-Truppe schon vor dem Frankreich-Spiel der zweite Platz nicht mehr zu nehmen. "Wir können nicht beeinflussen, was andere machen. Aber wir denken nach vorne. Wenn wir eine gute Leistung abrufen, können wir sogar die Gruppe gewinnen. Das ist der Ansporn", betonte Zadrazil.

Schon zweimal konnte Frankreich ein Punkt abgeknöpft werden: Bei der EM 2017 in den Niederlanden gab es ein 1:1, in der EM-Qualifikation am 27. Oktober 2020 ein 0:0 in Wiener Neustadt. Und auch vor gut zwei Monaten wurden die Französinnen voll gefordert. "Es wird sicher eine andere Partie, wir spielen gegen eine Weltklassemannschaft auswärts, sie haben ein volles Haus, da wird es nicht einfach. Wir sind aber bekannt dafür, dass wir die Großen ärgern können, genau das wollen wir auch auf den Platz bringen", erläuterte die wieder fitte Offensivspielerin Julia Hickelsberger-Füller.

Hanshaw gesetzt

Wichtig sei es, sich nicht viele Fehler zu erlauben. "Wenn jede 100 Prozent gibt und wir unsere Fehler minimieren können, dann bin ich guter Dinge, dass Punkte drinnen sind", sagte die 24-Jährige, die nur eine "Jokerrolle" haben wird. Verena Hanshaw hingegen ist auf der linken Abwehrseite gesetzt. Sie rechnet mit einem "sehr intensiven" Spiel. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass Frankreich extrem aggressiv und offensiv spielen wird." Großes Ziel sei es, defensiv wieder so gut zu stehen wie im Hinspiel. "Und wir müssen auch nach vorne Nadelstiche setzen, Chancen kreieren und diese nutzen", gab die Frankfurt-Legionärin die Marschroute vor.

Mit zwei 2:1-Erfolgen über Portugal wurde zuletzt der Grundstein für ein erfolgreiches Abschneiden in der Premierensaison des neuen Bewerbes gelegt. Die Gruppenphase wird am Dienstag (19.15 Uhr) im Heimspiel gegen Norwegen in der NV Arena in St. Pölten beendet.