Für "treueste Fans": UEFA verteilt Freikarten für Europapokal-Endspiele

Die UEFA verteilt an die diesjährigen Finalisten an den Europapokal-Wettbewerben insgesamt 30.000 Freikarten. Damit sollen die "treuesten Fans" für ihre Unterstützung während der Corona-Pandemie belohnt werden.

Wie die UEFA mitteilte, bekommen die jeweiligen Finalteilnehmer der diesjährigen Europapokal-Endspiele "eine beträchtliche Anzahl von Freikarten" für die eigenen Fans. "Jeder der Finalistenvereine kann diese Karten verwenden, um seine treuesten Fans zu belohnen", teilte die UEFA am Montag mit. Dabei liegt die Verteilung der Tickets alleine in den Händen der Klubs, eine Weitergabe an Sponsoren, Partner oder Vereinsfunktionäre ist aber untersagt.

Die beiden Teilnehmer am Endspiel der Champions League, das am 28. Mai in St. Petersburg über die Bühne gehen wird, können demnach mit jeweils 5000 Eintrittskarten rechnen. Für die Klubs, die das Finale der Europa League am 18. Mai in Sevilla erreichen, stehen jeweils 4000 Tickets parat. Und die Finalisten der Europa Conference League am 25. Mai in Tirana sowie des Endspiels der Champions League der Frauen (22. Mai in Turin) können mit jeweils 3000 Tickets rechnen.

UEFA-Präsident Ceferin sieht Aktion als Anerkennung für Unterstützung der Fans während der Corona-Pandemie

"Fußballfans sind das Herzblut des Spiels, und wir dachten, es wäre ein schöner Weg, die Schwierigkeiten anzuerkennen, die sie in den letzten zwei Jahren erlebt haben, und wie sie es trotzdem geschafft haben, ihre Mannschaften zu unterstützen und ihre Leidenschaft zu leben, auch wenn sie nicht in den Stadien waren", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin.

Mit dem FC Bayern München ist noch ein Bundesligist in der Champions League vertreten, der deutsche Rekordmeister bekommt es im Achtelfinale mit RB Salzburg zu tun, das Hinspiel in der Mozartstadt steigt am Mittwochabend (21 Uhr).

In der Europa League ist noch ein deutsches Quartett im Wettbewerb: Borussia Dortmund (gegen Glasgow Rangers) und RB Leipzig (gegen Real Sociedad) sind bereits am Donnerstag in den Play-offs zum Achtelfinale im Einsatz. Der BVB empfängt den schottischen Meister um 18.45 Uhr, um 21 Uhr erfolgt der Anpfiff in Leipzig. Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen werden dagegen erst im Achtelfinale in das Geschehen eingreifen.

In der Europa Conference League ist nach dem Aus für den 1. FC Union Berlin kein deutscher Klub mehr vertreten. Bei den Frauen sind der FC Bayern und der VfL Wolfsburg noch im Rennen, deren Viertelfinalspiele steigen Ende März.

FSE begrüßt Entscheidung der UEFE

Die Vereinigung "Football Supporters Europe" begrüßte den Schritt der UEFA: "Die Pandemie hat einmal mehr gezeigt, dass Fußball ohne Fans nichts ist", heißt es in einer Stellungnahme. Da die Anhänger während der Pandemie eine "unglaubliche Loyalität" an den Tag gelegt haben, ist es nun an der Zeit, dass "die Beteiligten, die davon profitiert haben, dies anerkennen und belohnen." Zudem lobte die FSE auch die Entscheidung der UEFA, die seit 2013 bestehende Deckelung der Preiskategorien 3 und 4 bis 2024 zu verlängern. "Wir freuen uns, dass die UEFA mit dieser positiven Geste die Tatsache anerkennt, dass die ständige Verteuerung der Ticketpreise immer mehr Menschen davon abhält, das Spiel zu sehen."