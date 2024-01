Für "Stabilität und Flexibilität": Ice Tigers verlängern mit Shaw

Die Nürnberg Ice Tigers haben den Vertrag mit Verteidiger Hayden Shaw verlängert. Das gab der DEL-Klub aus Franken am Mittwoch bekannt.

Der 27-jährige US-Amerikaner bleibt damit mindestens bis zum Ende der Saison 2024/25 in Nürnberg. Shaw wechselte zur Saison 2022/23 zu den Ice Tigers und kam bislang in 77 DEL-Spielen zum Einsatz und erzielte dabei sieben Tore und gab 15 Vorlagen.

"Mit Hayden können wir einen weiteren wichtigen Spieler halten, der uns in der Defensive mehr Stabilität und Flexibilität gibt. In der Kombination mit Constantin Braun zählt Hayden diese Saison zu unseren konstantesten Akteuren", sagte Sportdirektor Stefan Ustorf über die Personalie.

Vor seiner Zeit in Nürnberg spielte Shaw unter anderem die University of North Dakota, die Manitoba Moose in der AHL sowie in der ECHL.