Für Sabitzer bleibt es turbulent - Casemiros Rot-Novum ärgert ten Hag

Manchester United muss den nächsten Ausfall verkraften. Das ärgert Trainer Erik ten Hag - und kommt Marcel Sabitzer womöglich entgegen.

Es hätte ein normaler Arbeitssieg sein können, doch stattdessen hat Manchester United nach dem 2:1 gegen Crystal Palace am Samstag eine Baustelle mehr. Zwar untermauerte der Rekordmeister nach nur einem Punkt aus den beiden vorangegangenen Ligaspielen die Champions-League-Ansprüche wieder und kletterte sogar auf den dritten Platz, muss personell aber abermals umbauen.

Casemiro, der unangefochtene Mittelfeldchef der letzten Monate, leistete sich beim Stand von 2:0 eine Tätlichkeit, die Schiedsrichter Andre Marriner nach VAR-Eingriff mit der Roten Karte ahndete (70.). Der Brasilianer, der in 336 Pflichtspielen für Real Madrid und in 30 für United nie Rot gesehen hatte, fehlt den Red Devils damit in den kommenden drei Premier-League-Partien (zweimal gegen Leeds, einmal gegen Leicester).

Ten Hag: "Man muss seine Emotionen unter Kontrolle haben"

"Das hätte nicht passieren dürfen", ärgerte sich Trainer Erik ten Hag. "Man muss seine Emotionen unter Kontrolle haben." Casemiro, der Will Hughes an den Hals gegriffen hatte, habe "eine Grenze überschritten". Gleichzeitig störte sich ten Hag aber auch daran, dass nach der Rudelbildung, die sich nach einem harten Einsteigen von Jeffrey Schlupp gegen Antony entwickelt hatte, nur Casemiro Rot sah. "Wenn Casemiro vom Platz fliegt, müssen auch viele andere fliegen."

Zwar konnte ten Hag der Situation auch etwas Positives abgewinnen ("Man sieht, dass die Mannschaft füreinander einsteht und es nicht akzeptiert, wenn sich einer unserer Spieler schwer verletzen kann"); trotzdem muss er nun im Mittelfeld erneut umbauen. Christian Eriksen fällt noch monatelang aus, Scott McTominay steht aktuell ebenfalls nicht zur Verfügung, jetzt fehlt auch noch Casemiro.

Es sieht also danach aus, als blieben die Tage für Marcel Sabitzer turbulent. Der österreichische Nationalspieler, der am "Deadline Day" plötzlich auf Leihbasis vom FC Bayern zu United gewechselt war, könnte nun schneller als erwartet auch in der Startformation gefragt sein. Am Samstag hatte er zehn Minuten vor Schluss, als Palace in Überzahl gerade verkürzt hatte, als Joker sein Premier-League-Debüt gefeiert.