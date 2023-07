Für ein Spiel: Freiburg kehrt ins Dreisamstadion zurück

Der SC Freiburg kehrt in der ersten Runde des DFB-Pokals ins Dreisamstadion zurück - allerdings nicht als Heimmannschaft.

Wie die Breisgauer am Dienstag vermeldeten, wird das Erstrundenspiel gegen den SV Oberachern im Freiburger Dreisamstadion ausgetragen. Hintergrund ist allerdings keine nostalgische Rückkehr an die alte Spielstätte des Bundesligisten. Der Sport-Club ist in der Partie die Gastmannschaft - und Oberachern, das gut 90 Kilometer nördlich von Freiburg liegt, weicht für die Partie in das größere Stadion aus.

Der SV Oberachern hatte sich durch den Gewinn des südbadischen Landespokals für den DFB-Pokal qualifiziert - zum zweiten Mal in Folge. In der vergangenen Saison hatte der Verein erstmals an der Hauptrunde des Pokals teilgenommen und sein Erstrundenspiel damals ebenfalls im Dreisamstadion ausgetragen. Gegen Borussia Mönchengladbach setzte es eine 1:9-Niederlage, vor Ort waren 13.558 Zuschauer. Normalerweise trägt Oberachern seine Spiele im heimischen Waldsee-Stadion mit einer Kapazität von 1600 Stehplätzen aus.

Für die Partie gegen das nahegelegene Freiburg, die am 13. August um 15.30 Uhr ausgetragen werden soll, rechnen die Vereine nun mit einem größeren Andrang als gegen Mönchengladbach, wie es in der SC-Mitteilung heißt. Alle Tribünen des Dreisamstadions sollen daher geöffnet sein. Auch die Osttribüne, die zuletzt im September 2021 im Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg (3:0) in Betrieb war, werde für das Pokalspiel ertüchtigt.

Der SC Freiburg hatte seine Heimspiele von 1954 bis 2021 im Dreisamstadion ausgetragen. Seit Oktober 2021 spielt die Bundesliga-Mannschaft nun im Europapark-Stadion. Das 24.000 Plätze fassende Dreisamstadion wird allerdings weiterhin von der zweiten Mannschaft des Vereins in der 3. Liga sowie von der Frauen-Mannschaft genutzt, hierbei bleibt aber normalerweise die Osttribüne frei.