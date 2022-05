"Für besondere Momente": Lübeck lockt Farrona Pulido aus Münster an die Lohmühle

Der VfB Lübeck hat Manuel Farrona Pulido von Preußen Münster unter Vertrag genommen.

Mit den Preußen in Liga und Landespokal knapp gescheitert: Manuel Farrona Pulido. IMAGO/Kirchner-Media

Der vielseitige Offensiv- und Außenbahnspieler Manuel Farrona Pulido wechselt von West-Regionalligist Münster an die Lohmühle, mit dem er sowohl in der Liga (Titel und Aufstieg: Rot-Weiss Essen) als auch im Landespokal (Titel an SV Rödinghausen) knapp und dramatisch gescheitert war. Beim VfB unterschrieb der 29-Jährige einen für die Regionalliga und die 3. Liga gültigen Zwei-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2024, der eine Option für eine weitere Saison beinhaltet.

Der Spieler mit deutschen und spanischen Wurzeln kehrt somit nach Schleswig-Holstein zurück, mit dem Fußballspielen begann er einst im Süden des Bundeslandes beim TuS Hemdingen-Bilsen. Bis zur U 21 spielte er später für den Hamburger SV und bestritt auch zwei U-18-Länderspiele für Deutschland.

Gleich zwei Zweitliga-Aufstiege

Über den damaligen Nordost-Regionalligisten Wacker Nordhausen ging es für Farrona Pulido weiter zum 1. FC Magdeburg, Fortuna Köln, den VfL Osnabrück und Hansa Rostock. Mit Osnabrück und Rostock stieg er jeweils in die 2. Bundesliga auf. Im vergangenen Sommer wechselte er dann zu den Preußen.

Farrona Pulido bringt die Erfahrung aus sieben Zweitliga-Einsätzen, 132 Drittliga-Spielen (19 Tore) und 101 Regionalliga-Partien (24 Tore) nach Lübeck mit. VfB-Sportvorstand Sebastian Harms freut sich auf einen "sehr dynamischen, beidfüßigen" Neuzugang, von dem sich die Marzipanstädter "besondere Momente im Strafraum" erhoffen. "Mit seinen Fähigkeiten wird er die Qualität unserer Mannschaft deutlich erhöhen und die taktischen Möglichkeiten für uns in der kommenden Saison erkennbar erweitern", so Harms.

Farrona Pulido will mit dem VfB "noch einmal angreifen und den Aufstieg, den ich jetzt knapp verpasst habe, gerne nachholen".