Fünf Jahre danach: Wo stehen Dortmunds letzte Bayern-Besieger in FC 24 und im echten Leben?

Jadon Sancho - Borussia Dortmund - 81 GES

Der Rückkehrer: Jadon Sancho ist aktuell von Manchester United an den BVB verliehen, bei dem ihm zwischen 2017 und 2021 der große Durchbruch gelungen war. Dass in seiner Zeit bei den Red Devils so einiges schieflief, ist auch an der Gesamtbewertung in FC 24 abzulesen: Sie beträgt "nur" noch 81. Beim ersten BVB-Sieg gegen den Rekordmeister seit 2019 stand er in der Startelf. kicker eSport/EA SPORTS