Fünf Europameister und Knorr: Der deutsche WM-Kader steht

Am Freitagmittag hat Bundestrainer Alfred Gislason seinen Kader für die Handball-WM 2023 (11. bis 29. Januar) präsentiert - darunter sind fünf Europameister und Juri Knorr.

Am 2. Januar kommt das DHB-Team in Hannover zusammen, um die WM-Vorbereitung aufzunehmen. Noch vor Weihnachten hat Bundestrainer Alfred Gislason sein Aufgebot für das Turnier in Polen und Schweden bekanntgegeben. Angeführt wird das Team von Kapitän und Kreisläufer Johannes Golla (25 Jahre und 48 Länderspiele). Ältester und erfahrenster Spieler ist Rechtsaußen Patrick Groetzki (33 Jahre und 156 Einsätze).

Jüngster Akteur ist wie zur WM 2021 der 22-jährige Mittelmann Juri Knorr. Die EM im Vorjahr hatte er noch verpasst, weil Ungeimpften eine Teilnahme nicht gestattet war. Torwart Joel Birlehm (4) und Kreisläufer Tim Zechel (5) weisen bisher die wenigsten Länderspiele auf. Mit Andreas Wolff, Rune Dahmke, Simon Ernst, Kai Häfner und Jannik Kohlbacher stehen fünf Akteure, die 2016 in Polen die Europameisterschaft gewannen, vor dem nächsten großen Turnier in Polen.

"Es gab einige schwere und sehr enge Entscheidungen, aber jetzt haben wir Klarheit. Ich freue mich auf das neue Jahr und die neue Herausforderung mit dieser Mannschaft", wird Gislason zitiert. Für Sportvorstand Axel Kromer spiegle das DHB-Aufgebot viele Eigenschaften wider: "Erfahrung, Potenzial und im Wesentlichen auch eine gewisse Kontinuität, die für Erfolg unabdingbar ist."

Die offizielle Nominierung des 18 Spieler umfassenden WM-Kaders erfolgt am 13. Januar bei der technischen Besprechung im Spielort Kattowitz, dann wartet Katar als erster Gegner. Vor jedem Spiel muss sich Gislason auf 16 Profis festlegen. Während des Turniers sind zudem bis zu fünf Wechsel mit Spielern aus dem 35er-Kader möglich, den Gislason bereits Ende November bestimmt hatte. Fabian Wiede von den Füchsen Berlin oder auch Julius Kühn von der MT Melsungen stehen dem Bundestrainer nicht zur Verfügung.

Erst zweimal Island, dann Katar

Im Vorfeld der WM bestreitet die DHB-Auswahl noch zwei Länderspiele. Sowohl in Bremen (7. Januar, 16.15 Uhr) als auch in Hannover (8. Januar, 15.30 Uhr) wird Island der Gegner sein, für beide Partien sind noch Tickets erhältlich. Nach den letzten Trainingstagen in Barsinghausen fliegt Gislasons Mannschaft am 12. Januar von Hannover nach Kattowitz.

Deutschland trifft dort in der WM-Vorrunde auf Asienmeister Katar (13. Januar), Serbien (15. Januar) und Algerien (17. Januar). Alle Partien beginnen um 18 Uhr. Potenzielle Kontrahenten in der Hauptrunde sind dann Argentinien, Niederlande, Norwegen und Nordmazedonien.

Der deutsche WM-Kader im Überblick:

Tor: Andreas Wolff (Kielce/Polen), Joel Birlehm (Rhein-Neckar Löwen)

Linksaußen: Lukas Mertens (SC Magdeburg), Rune Dahmke (THW Kiel)

Rückraum links: Paul Drux (Füchse Berlin), Philipp Weber (SC Magdeburg), Julian Köster (VfL Gummersbach)

Rückraum Mitte: Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen), Luca Witzke (SC DHfK Leipzig), Simon Ernst (SC DHfK Leipzig)

Rückraum rechts: Kai Häfner (MT Melsungen), Djibril M’Bengue (Bergischer HC), Christoph Steinert (HC Erlangen)

Rechtsaußen: Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen), Lukas Zerbe (TBV Lemgo Lippe)

Kreis: Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen), Tim Zechel (HC Erlangen)