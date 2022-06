"Führungsstärke unter Beweis gestellt": Bremen verpflichtet Brandenburg

Die Frauenmannschaft von Werder Bremen hat eine Verstärkung für die Abwehr gefunden: Michaela Brandenburg wechselt vom Absteiger SC Sand zu den Norddeutschen.

Brandenburg wird weiterhin in der Bundesliga auflaufen. Die Abwehrspielerin, die bei Holstein Kiel und beim VfL Wolfsburg ausgebildet wurde, verlässt den Sportclub nach drei Jahren. Für den Absteiger spielte die 24-Jährige 60-mal in der Bundesliga.

"Mit Michaela Brandenburg wechselt eine Spielerin zu uns, die vielseitig einsetzbar ist. Als Kapitänin des SC Sand hat sie außerdem schon unter Beweis gestellt, dass sie Führungsstärke besitzt", stellt die Bremer Abteilungsleiterin Birte Brüggemann die Neuverpflichtung auf der vereinseigenen Website vor.

Die gebürtige Kielerin erklärt ihren Wechsel: "Das Interesse des Vereins war von Anfang an groß und die Pläne, die mir geschildert wurden, hörten sich gut an. Daher ist mir die Entscheidung sehr leicht gefallen." Einen weiteren Vorteil sieht sie darin, dass sie ein "ganzes Stück näher an meiner Heimat dran" ist und sich deshalb "bei Werder sehr schnell heimisch fühlen werde".