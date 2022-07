Oberdorf verlängert vorzeitig in Wolfsburg

Lena Oberdorf hat ihren Vertrag beim VfL Wolfsburg vorzeitig verlängert. Die Nationalspielerin hat noch viel mit ihrem Verein vor.

Wie schon Angreiferin Ewa Pajor hat auch Oberdorf ihren noch laufenden Vertrag vorzeitig bis 2025 verlängert. Das alte Arbeitspapier war bis 2024 gültig. "Mein Ziel ist es, die Zukunft des VfL Wolfsburg langfristig mitzugestalten", wird Oberdorf in einer Mitteilung zitiert. "Von daher habe ich nicht lange überlegen müssen, frühzeitig für ein weiteres Jahr zu unterschreiben. Auch wenn wir in der letzten Saison zwei Titel gewonnen haben, sind wir noch lange nicht am Maximum angekommen."

Es ist fast unglaublich, wie weit Lena mit ihren erst 20 Jahren bereits ist. Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter beim VfL

Die aus Nordrhein-Westfalen stammende Oberdorf spielt seit 2020 beim VfL Wolfsburg, zuvor stand sie bei der SGS Essen unter Vertrag. Mit dem VfL gewann sie 2021 den Pokal und in der abgelaufenen Saison das Double. Von Bundestrainerin Matrina Voss-Tecklenburg wurde die Trägerin der Fritz-Walter-Medaille (2018 in Bronze, 2020 in Gold) in den Kader der laufenden EM in England berufen. 2019 war sie mit 17 Jahren die jüngste deutsche WM-Teilnehmerin der Geschichte.

"Es ist fast unglaublich, wie weit Lena mit ihren erst 20 Jahren bereits ist - als nahezu komplette Fußballerin auf dem Platz und ebenso als Führungsspielerin, die Verantwortung übernimmt, sich selbst nie schont und immer vorangeht", sagt Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter beim VfL.

"Lena wäre für jede Mannschaft der Welt eine absolute Verstärkung", so Kellermann weiter, "von daher sind wir sehr stolz darauf, dass sie sich mit dieser vorzeitigen Vertragsverlängerung klar zum VfL Wolfsburg bekennt."