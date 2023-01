Führungsrolle bei der U 23: Dahmani kehrt zu Fortuna Köln zurück

Angreifer Hamdi Dahmani ist zurück bei Fortuna Köln: Der 35-Jährige soll bei der U 23 in der Rückrunde der Mittelrheinliga eine Führungsrolle einnehmen.

Im Ranking der Rekordspieler der Fortuna rangiert Dahmani an vierter Stelle, zuletzt stürmte der Angreifer, der beim Traditionsverein aus Köln insgesamt 332 Spiele absolvierte und dabei 71 Tore schoss, eine Saison bei RW Essen und zwei Spielzeiten lang bei Alemannia Aachen. Nun kehrt er nach einem halben Jahr Vereinslosigkeit zurück in die Kölner Südstadt.

"Mit Hamdi haben wir für die U 23 einen sehr erfahrenen und qualitativ hochwertigen Spieler gewinnen können. An ihm können sich die jungen Spieler in der Rückrunde orientieren und an seiner Seite auch weiterentwickeln", sagt Leistungszentrums-Leiter Timo Westendorf. Der Stürmer soll die nächsten eineinhalb Jahre für die Fortuna aktiv sein. "Für den Verein ist es wichtig, dass unsere Talente viel Spielpraxis in der Oberliga bekommen. Deshalb fördern wir dieses Projekt bestmöglich. Die U 23 ist ein wichtiger Baustein im Leistungszentrum", stellt Westendorf klar.

"Das ist ein Top-Transfer für uns. Hamdi hat im Laufe seiner Karriere in mehreren Traditionsvereinen gespielt. Er hat bei der Fortuna eine lange und erfolgreiche Vergangenheit. Ich bin froh, dass er jetzt Teil der U 23 ist. Von ihm als Persönlichkeit und als Spieler wird die Mannschaft sicherlich profitieren. Er wird ein wenig Anlaufzeit brauchen, er wird sich aber sicher schnell in diesem bekannten Umfeld akklimatisieren", glaubt Trainer Bogdan Komorowski. Dahmani kehrt mit der Erfahrung aus 175 Drittliga-Spielen (40 Tore) zurück.