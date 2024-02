Füchse befördern U-21-Weltmeister Ludwig - Kireev geht im Sommer

Die Füchse Berlin bauen auch in Zukunft auf Spieler mit Stallgeruch: Ab Sommer gehört Lasse Ludwig fest zum Profi-Kader des Hauptstadtklubs. Dafür wird Victor Kireev den Verein nach der Saison verlassen.

Wirklich überraschend kommt die Meldung nicht, seit Dienstag hat sie aber Nägel mit Köpfen. Die Füchse Berlin bauen langfristig auf Lasse Ludwig und statten ihn mit einem Profivertrag bis 30. Juni 2027 aus. Der aktuelle Stammkeeper des Zweitliga-Spitzenreiters VfL Potsdam, der mit einem Zweitspielrecht regelmäßiger auch bei den Profis der Füchse mitwirkt, soll ab Sommer 2024 für drei Jahre das Torhüter-Gespann mit Dejan Milosavljev bilden.

"Lasse Ludwig gibt mit seiner unaufgeregten und ruhigen Art dem Spiel und der Abwehr die nötige Sicherheit", erklärt Füchse-Geschäftsführer und kicker-Kolumnist Bob Hanning: "Er ist ein absoluter Crunchtime-Spieler, der nicht nur bei seinen Auftritten bei den Füchsen, sondern auch über die letzten drei Jahre beim VfL Potsdam gezeigt hat, wozu er in der Lage ist. Ich freue mich sehr für unseren Verein und auch für ihn persönlich."

Ludwig kam mit 15 Jahren nach Berlin und wurde mit dem Verein zweimal deutscher Meister in der A-Jugend. Unter Hanning wurde der Schlussmann zum Junioren-Nationalspieler und durfte im letzten Jahr den U-21-Weltmeistertitel - ausgerechnet in der Max-Schmeling-Halle - feiern.

Mit dem 1. VfL Potsdam kämpft der 1,94 Meter große Torwart aktuell um den Aufstieg in die Handball-Bundesliga und steht damit für die Tabellenführer in Liga 1 und 2 zwischen den Pfosten. Am vergangenen Wochenende war er in den Schlussminuten für die Füchse Berlin bei der SG Flensburg-Handewitt einer der Garanten, konnte 39 Prozent der Würfe parieren und am Ende einen Punkt mit nach Berlin bringen.

Noch am Samstagabend stand er mit dem 1. VfL Potsdam beim HSC 2000 Coburg auf dem Parkett und holte einen wichtigen 31:30-Auswärtssieg. Am Dienstagabend spielt er mit den Füchsen bei Sporting CP in Lissabon um den Einzug in das Viertelfinale der EHF European League.

Kretzschmar: "Damit gehen wir unseren Weg konsequent weiter"

"Wir haben uns dazu entschieden, in Zukunft auf das Duo Lasse Ludwig und Dejan Milosavljev zu setzen", erklärt Füchse-Sportvorstand Stefan Kretzschmar, der anfügt: "Damit gehen wir unseren Weg konsequent weiter, den eigenen Nachwuchs in die Bundesligamannschaft zu integrieren. Lasse Ludwig ist ein sehr talentierter junger Torwart, der sich das verdient hat. Wozu er in der Lage ist, hat er schon mehrfach bewiesen."

Ludwig selbst freut sich nach eigener Aussage "auf die nächsten Jahre bei den Füchsen". Victor Kireev hingegen wird die Füchse nach dann zwei Jahren verlassen. Der russische Torhüter war von ZSKA Moskau nach Berlin gewechselt und konnte mit den Füchsen in der vergangenen Saison die EHF European League gewinnen. Mehrfach wurde Kireev allerdings durch eine Handverletzung zurückgeworfen und kommt deshalb "nur" auf 51 Einsätze in der Bundesliga und im DHB-Pokal sowie 18 in der European League.