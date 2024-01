Frohms verspürt Angriffslust - nicht nur mit dem VfL

Am Montagabend kann sich der VfL Wolfsburg mit einem Sieg in Essen die Herbstmeisterschaft sichern. Und das nach elf Spieltagen, die nicht den eigenen Ansprüchen gerecht wurden. Nun will VfL-Torfrau Merle Frohms wieder angreifen - auch mit dem DFB-Team.

Will mit dem VfL und dem DFB-Team angreifen: Merle Frohms. Getty Images for DFB

"Uns hat die Konstanz gefehlt. Und wir waren in den entscheidenden Momenten nicht effektiv, haben unsere Chancen nicht genutzt und defensiv die Bälle nicht effektiv geklärt", moniert Wolfsburgs Torhüterin Merle Frohms im Interview mit dem kicker (Montagsausgabe). Dennoch: "Es war keine verkorkste Hinrunde: Wir haben noch alle Möglichkeiten, eine erfolgreiche Saison zu spielen", betont die 28-Jährige, die in dieser Spielzeit eine mehrwöchige Zwangspause einlegen musste.

Frohms war im Training mit ihrer Mitspielerin Jule Brand zusammengeprallt und hatte dabei eine Gehirnerschütterung erlitten. Mittlerweile beeinträchtigt sie das nicht mehr. "Ich kann mich an die Aktion im Training nicht erinnern, das kommt mir wahrscheinlich zugute", erzählt Deutschlands Nummer 1.

"Olympia ist mit nichts anderem zu vergleichen"

Auch mit der Nationalmannschaft will Frohms in diesem Jahr wieder angreifen. Am 23. Februar muss das DFB-Team im Halbfinale der Nations League in Frankreich antreten. Im Erfolgsfall wäre das deutsche Team für die Olympischen Spiele im Sommer in Paris qualifiziert.

"Olympia ist ein Turnier mit besonderer Atmosphäre und mit nichts anderem zu vergleichen", erzählt Frohms. Mit Svenja Huth und Alexandra Popp stehen zwei Spielerinnen im Wolfsburger und im DFB-Kader, die 2016 in Rio de Janeiro die Goldmedaille gewonnen haben.

Die Qualifikation für die Sommer-Spiele in Paris steht also voll im Fokus. An die Zeit danach und den Nachfolger oder die mögliche Nachfolgerin von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch verschwendet Frohms noch keinen Gedanken: "Wir haben noch große Pläne mit Horst und hoffen, dass wir seine Zeit bei uns bis zum Letzten ausreizen können. Wir haben ein klares Ziel: die Qualifikation für Olympia. Und diese Reise würde Horst ja noch mitmachen. Das hat er gesagt."

Frohms kennt Hrubesch noch aus dessen erster Amtszeit als Bundestrainer, feierte am 6. Oktober 2018 gegen Österreich unter ihm ihr Debüt in der Nationalmannschaft. Damals nannte er die Wolfsburger Torhüterin "die Kleine". Warum er das heute nicht mehr macht und welche Ziele Merle Fohms mit dem VfL Wolfsburg verfolgt, das verrät sie in der Montag-Ausgabe des kicker (auch im e-Magazine).