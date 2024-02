Frohe Kunde: Ligue-2-Spieler Elis aus dem Koma erwacht

Alberth Elis hat zuletzt über die französischen Landesgrenzen hinaus Betroffenheit ausgelöst. Nun teilt seine Familie mit, dass der Ligue-2-Profi aus dem künstlichen Koma wieder aufgewacht ist.

Das französische Zweitliga-Duell zwischen Girondins Bordeaux und EA Guingamp war jüngst von einem schweren Zusammenprall überschattet worden: Girondins-Akteur Alberth Elis war am vergangenen Samstag hier mit Gegenspieler Donatien Gomis zusammengerauscht.

Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel gerade einmal 34 Sekunden gelaufen. Der 28-Jährige war daraufhin auf dem Platz unter Sichtschutz behandelt und anschließend im Krankenhaus am Kopf operiert worden. Guingamps Innenverteidiger hatte Gegenspieler Elis, der mit viel Tempo zum Ball gegangen war, dabei extrem unglücklich mit dem Kopf an der Schläfe erwischt, sodass dieser zusammengebrochen und erst nach längerer Behandlungspause auf dem Rasen vom Feld direkt in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht worden war.

Bei dem Stürmer, der in bisher 18 Einsätzen fünf Tore erzielt hatte und zugleich Nationalspieler von Honduras ist, wurde daraufhin ein schweres Schädel-Hirn-Trauma diagnostiziert.

"Alberth scheint sich allmählich zu erholen"

Der Fußballer musste deshalb in ein künstliches Koma versetzt und zugleich operiert werden, was ersten Meldungen zufolge gut verlief.

An diesem Mittwoch nun vermeldete seine Familie, dass Eli wieder erfolgreich aus dem Koma erwacht und unter den Umständen entsprechend bei guter Gesundheit ist. "Wir freuen uns, dass wir erste ermutigende Zeichen mit ihnen teilen können: Alberth wacht auf und scheint sich allmählich zu erholen", so die offizielle Stellungnahme.