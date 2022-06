"Frische Energie" für Rooney notwendig: Trainer tritt bei Derby County zurück

Wayne Rooney wird fortan nicht mehr den englischen Traditionsklub Derby County coachen. Der 36-Jährige will beim Zweitliga-Absteiger nicht mehr weitermachen.

Schlechte Nachrichten für Derby County: Coach Wayne Rooney hat um die Auflösung seines Vertrages gebeten. Das teilte der finanziell schwer gebeutelte Verein am Freitag mit. Rooney solle das Gefühl haben, "dass der Klub von jemandem mit frischer Energie geführt werden muss, der nicht von den Ereignissen betroffen ist, die in den vergangenen 18 Monaten passiert sind".

Rooney ist es zu viel geworden

Zur Erinnerung: Derby County plagen seit langer Zeit finanzielle Schwierigkeiten, was sogar dazu führte, dass dem Absteiger in der abgelaufenen Zweitliga-Saison in England wegen Insolvenzanmeldung sowie wegen Verstoßes gegen die Vorschriften für "Rentabilität und Nachhaltigkeit" insgesamt 21 Punkte abgezogen worden waren.

Derby Countys Abstieg Der Bericht

Rooney könne mit dem finanziellen Hindernis im Rücken nicht mehr arbeiten. Ihm habe die Zeit trotz aller Schwierigkeiten aber viel Spaß gemacht. Die Insolvenzverwalter zeigten sich enttäuscht über die Entscheidung, würdigten jedoch den Einsatz des Rekordschützen der "Three Lions".

Derby County ist ein großartiger Verein mit einer großartigen Geschichte und großartigen Fans. Wayne Rooney

Der englische Meister von 1972 und 1975, der bis Abstieg aus der Premier League 2008 bis zuletzt 2021/22 in der EFL Championship gespielt hat, muss also nach einem neuen Trainer Ausschau halten. Bis dato scheiterten mehrere Übernahmeversuche durch Investoren - trotz des Werben Rooneys, der meinte: "Derby County ist ein großartiger Verein mit einer großartigen Geschichte und großartigen Fans."

Fortan aber mit einem berühmten Coach weniger.