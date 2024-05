Frisch gebackene Meisterin: Köln holt Stolze ablösefrei von Twente

Der 1. FC Köln treibt die Planungen für die nächste Saison in der Frauen-Bundesliga voran: Wie der aktuelle Tabellenzehnte am Dienstag mitteilte, wechselt Offensivspielerin Anna-Lena Stolze ablösefrei zum FC.

Seit Sonntag ist der Abstieg des 1. FC Nürnberg besiegelt - und damit auch der Kölner Klassenerhalt. Die nächste positive Schlagzeile gab es direkt Anfang der Woche: Der FC verpflichtet Anna-Lena Stolze ablösefrei vom niederländischen Topklub FC Twente, der erst am vergangenen Samstag die niederländische Meisterschaft hatte eintüten können.

"Wir beobachten Anna-Lena Stolze bereits über einen längeren Zeitraum und freuen uns, dass es uns jetzt gelungen ist, sie in unsere Mannschaft zu holen", wird Nicole Bender-Rummler, Bereichsleiterin Frauen- und Mädchen-Fußball beim 1. FC Köln, zitiert: "Sie ist eine Offensivspielerin, mit der wir in der kommenden Saison unser Angriffsspiel noch variabler gestalten können. Sie hat in der niederländischen Liga in den letzten dreieinhalb Jahren wertvolle Erfahrungen gesammelt."

Stolze wird in Köln nun mithelfen müssen, den FC noch früher in einer Saison in ruhigere Fahrwasser zu führen. "Ich freue mich auf die Bundesliga, den FC und auf die ganze Stadt", sagt die 23-Jährige: "Ich möchte helfen, dass wir hier zusammen erfolgreich sind. Der Weg und das Potenzial des 1. FC Köln haben mich überzeugt und ich kann es kaum erwarten, in Zukunft ein Teil davon zu sein."

Vertrag bis 2026 - Profi-Debüt in der Champions League

Die Offensivspielerin unterzeichnete am Rhein einen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2026. Stolze wurde im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Wolfsburg ausgebildet. Bei den Niedersächsinnen schaffte sie zur Saison 2018/19 gar den Sprung in den Bundesligakader. Am 28. März 2018 feierte sie in der Champions League gegen Slavia Prag ihr Profi-Debüt beim VfL, mit dem sie 2019 das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokalsieg holte.

2020 wechselte Stolze zunächst per Leihe und anschließend fest zum niederländischen Spitzenklub FC Twente, mit dem sie 2021, 2022 und 2024 Meister wurde. Nun will sie sich mit starken Leistungen auch wieder in den DFB-Fokus spielen - Stolze durchlief die Nationalmannschaften der DFB-Juniorinnen ab der U 15 und wurde mit der U 17 Europameisterin im Jahr 2016.