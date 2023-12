Freigang fliegt nicht mit nach Wales

Wegen Leistenproblemen tritt Laura Freigang nicht mit der Nationalmannschaft die Reise zum letzten Nations-League-Gruppenspiel in Wales an. Damit wird die Personaldecke im Sturm noch dünner.

Beim "Endspiel" um den Gruppensieg gegen Dänemark (3:0) wirkte sie am Freitag nicht aktiv auf dem Platz mit - und das wird auch am Dienstag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Swansea nicht anders aussehen: Laura Freigang muss für das abschließende Spiel der Nations-League-Gruppenphase mit Leistenproblemen passen.

Das teilte der DFB am Sonntagfrüh mit. Die Offensivspielerin von Eintracht Frankfurt werde vorzeitig abreisen, wodurch Bundestrainer Horst Hrubesch nur 23 statt 24 Spielerinnen zur Verfügung stehen. Denn dieser verzichtete auf eine Nachnominierung.

Angesichts der untergeordneten Rolle, die Freigeist Freigang im DFB-Team spielt, verständlich, und doch wird die Personaldecke im Angriff immer dünner. Schon Lea Schüller sagte angeschlagen ab, somit steht neben Alexandra Popp nur die nachnominierte Lena Petermann als gelernte Mittelstürmerin zur Verfügung.

Im Zweier-Sturm setzte Hrubesch allerdings zuletzt auf eine Lösung mit Popp und einer offensiven Mittelfeldspielerin wie Linda Dallmann oder Sydney Lohmann.