Frauen-Pokalfinale: Anstoßzeiten und TV-Sender stehen fest

Der DFB hat am Mittwoch das Pokalfinale der Frauen exakt terminiert. Auch die übertragenden TV-Sender stehen fest.

Darum geht es am 18. Mai in Köln: Die Trophäe des DFB-Pokals der Frauen. imago/Hartenfelser

Am Donnerstag, den 18. Mai 2023 steigt im Kölner Rhein-Energie-Stadion das Pokalfinale der Frauen. Gesucht wird der Nachfolger des VfL Wolfsburg, der sich im vergangenen Jahr durch ein deutliches 4:0 im Endspiel gegen Turbine Potsdam die Trophäe sichern konnte.

Angepfiffen wird das Finale in diesem Jahr um 16.45 Uhr. Dies gab der DFB am Mittwoch bekannt. Das Rahmenprogramm startet aber bereits am Vormittag an Christi Himmelfahrt - und zwar um 11.11 Uhr. Tickets für das Finale sind über das offizielle Portal des DFB erhältlich.

Im Fernsehen wird die Partie von der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt ARD live übertragen. Im Bezahl-TV ist das Spiel bei "Sky" zu sehen.

Premiere im Viertelfinale: Erstmals Konferenzschaltung

Wer in das Finale einziehen wird, steht noch nicht fest. Zunächst steht am 28. Februar das Viertelfinale an. Und aller Voraussicht nach wird es das Bundesligateam des 1. FC Köln erneut nicht schaffen, im 14. Anlauf das Finale zu erreichen: Denn in der Runde der letzten Acht treffen die Rheinländerinnen ausgerechnet auf den Titelverteidiger aus Wolfsburg. Eine Premiere wird es aber für die Fans am TV geben. Denn erstmals wird "Sky" eine Konferenzschaltung der drei 18-Uhr-Partien anbieten. Das Abendspiel zwischen der TSG Hoffenheim und Bayern München (20.30 Uhr) wird live auf "Sky" zu sehen sein, die ARD bietet einen Live-Stream an.

Die Halbfinalbegegnungen wurden für den 15. und 16. April angesetzt.