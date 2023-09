Frauen-Bundesliga: ARD zeigt Bayern gegen Eintracht

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Spieltage 3 bis 5 in der Frauen-Bundesliga zeitgenau angesetzt. Ein Topspiel Mitte Oktober läuft auch in der ARD.

Die Spieltage 3 bis 5 gehen allesamt im Oktober über die Bühne und werden gekrönt vom Topspiel des CL-Anwärters Eintracht Frankfurt bei Meister Bayern München am 14. Oktober in der Allianz-Arena. Anstoß wird um 17.55 Uhr sein, übertragende Sender sind neben "MagentaSport" und DAZN auch die ARD, die diese Begegnung frei empfangbar zeigen wird.

Der Reihe nach: Den 3. Spieltag eröffnet Pokalsieger und CL-Finalist VfL Wolfsburg zu Hause gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg. Anpfiff in Niedersachsen ist am 6. Oktober um 18.30 Uhr. Einen Tag später ist der MSV Duisburg beim 1. FC Köln zu Gast (12 Uhr), anschließend spielt ab 14 Uhr Frankfurt gegen RB Leipzig. Am Sonntag, 8. Oktober, stehen zwei Partien an: Die SGS Essen trifft zunächst ab 14 Uhr auf Bayern, der SC Freiburg empfängt ab 18.30 Uhr Werder Bremen. Am neu geschaffenen Montagstermin mit einer Übertragung im Free-TV ("Sport1") duellieren sich am 9. Oktober (19.30 Uhr) die TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen.

Spieltag 4 beginnt mit dem Freitagsduell im Süden zwischen Club-Frauen und Hoffenheim (13. Oktober), der Samstag gipfelt in erwähntem Spitzenspiel FCB-SGE. Am Sonntag heißt es unter anderem Leipzig gegen Wolfsburg (14 Uhr), am Montagabend MSV Duisburg gegen SGS Essen (19.30 Uhr).

Rheinderby am Freitagabend

Runde 5 legt mit dem Rheinderby 1. FC Köln gegen Bayer Leverkusen los (Freitag, 20. Oktober, 18.30 Uhr), hier zeitigt der Sonntag gleich drei Begegnungen: Zunächst hat ab 14 Uhr der VfL Wolfsburg die TSG Hoffenheim zu Gast, anschließend trifft Frankfurt auf Duisburg (16 Uhr). Komplettiert wird der Spieltag mit dem Duell zwischen Leipzig und dem FC Bayern (18.30 Uhr auf "MagentaSport", DAZN und "Sport1".