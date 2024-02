Franzreb: "Jeder will die Eisbären von da oben runterzustoßen"

Die Eisbären Berlin stehen nach dem Sechs-Punkte-Wochenende weiter auf Rang eins in der DEL, am Dienstag könnte es aber eine Wachablösung an der Spitze geben. Voraussetzung: Bremerhaven siegt in Ingolstadt. Eine klare Ansage dazu macht Maximilian Franzreb.

Der Februar fing denkbar schlecht an für Bremerhaven, das 1:2 trotz Führung gegen das damalige Schlusslicht Iserlohn Roosters war ein Rückschlag mit Blick auf Tabellenplatz eins. Was folgte, war beeindruckend: fünf Spiele, fünf Siege - und die Möglichkeit, mit einem Sieg am Dienstagabend (19.30 Uhr) beim ERC Ingolstadt die Eisbären Berlin als Tabellenführer abzulösen.

Der 2:1-Sieg in Schwenningen am vergangenen Sonntag war hart erkämpft, die mit 109 Gegentreffern mit Abstand beste Defensive der DEL ließ letztlich aber nur ein Tor von Zach Senyshyn zu. Die Treffer von Nino Kinder (12.) und Jan Urbas (23.), als unmittelbare Antwort auf den Ausgleich, reichten Fischtown letztlich zum Erfolg.

Lob gab es vom Trainer der Wild Wings. "Die Pinguins sind eines der besten Defensivteams der Liga. Ich weiß gar nicht, wie viele Schüsse sie geblockt haben. Außerdem haben sie ein hervorragendes Power Play", erklärte Steve Walker bei MagentaSport.

Kampfansage an die auf Platz eins stehenden Berliner

Die starke Abwehrarbeit unterstrich auch Maximilian Franzreb: "Was die Jungs gegen Schwenningen weggeblockt haben, das ist einfach unglaublich." Und der Pinguins-Torhüter schickte gleich eine Kampfansage an die auf Platz eins stehenden Berliner hinterher: "Wenn du die Chance hast, Erster zu werden, dann willst du das auch holen. Jeder will die Eisbären von da oben runterzustoßen - und dann schauen wir weiter, was passiert."

Die Mannschaft von Trainer Thomas Popiesch könnte als erstes Team in den letzten zehn Jahren in die Phalanx der großen Drei einbrechen, denn der Erste nach der Hauptrunde war in diesem Zeitraum entweder München, Mannheim oder Berlin. Gegen die Eisbären könnte es am finalen 52. Spieltag zum Showdown um Rang 1 kommen, wenn sich beide Teams in Berlin zum direkten Duell treffen.