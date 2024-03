Frankreichs Kader gegen Deutschland: Deschamps wählt anderen Ansatz als Nagelsmann

Vor dem Länderspiel gegen Deutschland am 23. März hat Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps seinen Kader bekanntgegeben - und einen gänzlich anderen Ansatz als Julian Nagelsmann gewählt.

Experimente, Neulinge, frisches Blut? In Deutschland ja, in Frankreich nein. Parallel zur DFB-Nominierung am Donnerstagmittag hat auch der französische Nationaltrainer Didier Deschamps seinen Kader bekanntgegeben, mit dem er unter anderem in das Länderspiel gegen Deutschland am 23. März (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gehen wird. Dabei setzt Deschamps weitgehend auf etablierte Kräfte und ein klares Korsett, einen Neuling sucht man in seinem 23-köpfigen Aufgebot vergeblich.

Stellte die Bundesliga lange Zeit einen beträchtlichen Teil der Spieler im französischen Kader, steht im aktuellen Kader in Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano nur ein einziger Spieler, der derzeit in Deutschland aktiv ist. Sein Vereinskollege Kingsley Coman verpasst den Lehrgang verletzt.

Diaby nach einem Jahr zurück

Dafür stehen insgesamt gleich sieben Profis im Aufgebot, die in der Vergangenheit bei einem deutschen Verein spielten - darunter auch der Ex-Leverkusener Moussa Diaby, der nach einem Jahr Abwesenheit wieder zurück in die Equipe Tricolore kehrt. Der Flügelstürmer von Aston Villa erhielt unter anderem den Vorzug vor PSG-Senkrechtstarter Bradley Barcola, den viele erstmals im französischen Aufgebot erwartet hatten. Auch Bayern-Angreifer Mathys Tel wurde nicht berücksichtigt.

Neben der Partie gegen Deutschland in Lyon bestreitet das französische Team beim kommenden Lehrgang ein weiteres Testspiel am 26. März (21 Uhr) gegen Chile. Bei der EM im Juni trifft der Mitfavorit dann auf Österreich, die Niederlande und einen noch nicht feststehenden Sieger der Play-offs.

Frankreichs Kader für die Länderspiele gegen Deutschland und Chile

Tor: Alphonse Areola (West Ham United), Mike Maignan (AC Mailand), Brice Samba (RC Lens)

Abwehr: Jonathan Clauss (Olympique Marseille), Lucas Hernandez (Paris St. Germain), Theo Hernandez (AC Mailand), Ibrahima Konaté (FC Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelona), Benjamin Pavard (Inter Mailand), William Saliba (FC Arsenal), Dayot Upamecano (FC Bayern)

Mittelfeld: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Aurelien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (Paris St. Germain)

Angriff: Ousmane Dembélé (Paris St. Germain), Moussa Diaby (Aston Villa), Olivier Giroud (AC Mailand), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Randal Kolo Muani (Paris St. Germain), Kylian Mbappé (Paris St. Germain), Marcus Thuram (Inter Mailand)