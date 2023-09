Frankreich reist ohne Giroud nach Dortmund

Am Samstag spielt Deutschland gegen Japan, am Dienstag darauf geht es dann gegen Frankreich, das allerdings auf den formstarken Olivier Giroud verzichten muss.

Steht den Franzosen im Test in Deutschland nicht zur Verfügung: Olivier Giroud (Mi.). IMAGO/ZUMA Wire

Der Vize-Weltmeister muss am Dienstag im Signal-Iduna-Park zu Dortmund (LIVE! ab 21 Uhr bei kicker) auf seinen Rekordtorschützen Olivier Giroud (54 Tore in 125 Länderspielen) verzichten. Wie der französische Fußballverband (FFF) bekanntgab, fällt der 37-Jährige wegen "einer leichten Verstauchung seines linken Knöchels" aus.

Giroud hatte am Donnerstag noch beim 2:0 (1:0) gegen Irland in der EM-Qualifikation gespielt, musste da aber bereits nach 26 Minuten für den Ex-Gladbacher Marcus Thuram verletzt ausgewechselt werden. Thuram feierte anschließend seine Torpremiere in der Equipe Tricolore.

Giroud von Verletzung ausgebremst

Wie "L'Equipe" berichtet, soll es sich bei Girouds Verletzung um nichts Ernsthaftes handeln, sicherheitshalber wird er jedoch das Duell mit dem viermaligen Weltmeister Deutschland verpassen, Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps verzichtet auf eine Nachnominierung.

Mailänder Sorgen

Giroud machte sich damit früher auf den Weg nach Mailand, wo man die verletzungsbedingte Auswechselung des erfahrenen Angreifers besorgt registriert haben dürfte. Immerhin haben die Rossoneri ihren famosen Saisonstart auch Giroud zu verdanken.

Der 36-järhige Sturm-Routinier traf viermal in den ersten drei Spielen und trug damit dazu bei, dass die Mailänder drei Siege aus drei Spielen holten und sich damit gemeinsam mit Stadtrivale Inter Mailand gleich mal an der Spitze der Serie festsetzten.

Nach der Länderspielpause steht dann ausgerechnet das Stadtderby bei Inter auf dem Programm (Samstag, 16. September, LIVE! ab 18 Uhr bei kicker). Am Dienstag darauf geht es für Italiener dann in der Champions League mit dem Heimspiel gegen Newcastle United (LIVE! ab 18.45 Uhr bei kicker) los.