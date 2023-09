"Football Leaks": Whistleblower Pinto zu Bewährungsstrafe verurteilt

Der Mann hinter der Enthüllungsplattform "Football Leaks", Rui Pinto, ist zu vier Jahren Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden. Dem Urteil vorausgegangen war ein zweijähriger Prozess.

Der Gerichtssaal in Lissabon. IMAGO/GlobalImagens

Ein Gericht in Lissabon sprach den 34 Jahre alten Hacker am Montag unter anderem wegen versuchter Erpressung schuldig, wie portugiesische Medien übereinstimmend berichteten. Demnach entschied das Gericht außerdem, dass Pinto insgesamt 22.000 Euro an verschiedene von ihm geschädigte Personen und Institutionen zahlen muss.

Zu Beginn des Prozesses im Jahr 2020 waren Pinto insgesamt 90 Straftaten zur Last gelegt worden. Pinto hatte damals alle Vorwürfe zurückgewiesen.

Die Plattform "Football Leaks" hatte mit ihren Enthüllungen seit 2015 für Aufsehen im Weltfußball gesorgt. Es gab Berichte über Steuervergehen von Topstars und Topklubs der Branche. Auch Originaldokumente wurden online gestellt.

Bei den Daten handelte es sich um vertrauliche Dokumente aus der internationalen Branche und dem Offshore-Bankenwesen. Viele der veröffentlichten Informationen zogen juristische Konsequenzen nach sich.