Football: Alle wichtigen Awards und Trophies in der Übersicht

Der Begriff MVP ist längst über die Grenzen des amerikanischen Sports hinaus bekannt. Doch welche Auszeichnungen werden im College-Football und in der NFL sonst noch vergeben? Ein Überblick über die wichtigsten Awards und Trophäen.

Bei den NFL Honors, der jährlichen Präsentation der Awards, werden seit 2012 die Auszeichnungen in der Regel in der Woche vor dem Super Bowl vergeben. Das Auswahlkomitee der Associated Press entscheidet über die Vergabe der Awards.

Individual-Auszeichnungen

Offensive Rookie of the Year

Als Rookie werden die Spieler, die ihre erste NFL-Saison bestreiten, bezeichnet. In der Offensive stach in der vergangenen Saison Quarterback C. J. Stroud der Houston Texans hevor.

Defensive Rookie of the Year

Wie in der Offensive wird auch für die Defensive der Spieler ausgezeichnet, der in seiner Debüt-Saison in der NFL am meisten überzeugen konnte.

Rookie of the Year

Neben dem spezifischen offensiven wie defensiven Rookie des Jahres wird seit 2002 auch allgemein der Spieler gewählt, der in seiner ersten Spielzeit die beste Leistung erbracht hat.

Comeback Player of the Year

Dieser Award geht jedes Jahr an den Spieler, der das größte Comeback in der Saison hingelegt hat. Meistens geht diese Auszeichnung an Spieler, die zuvor besonders lange verletzt waren oder sportlich enttäuscht hatten und plötzlich noch einmal ihre Leistung steigern konnten.

Head Coach of the Year

Die Associated Press wählt außerdem auch den Coach, der bei seiner Franchise die beste Arbeit geleistet hat. Dieser Award wird bereits seit 1957 vergeben.

Assistant Coach of the Year

Das ist der neueste Award, der bei den NFL Honors vergeben wird und an den besten Assistenten geht. Seit 2014 wird eine Person dabei jährlich ausgezeichnet.

Offensive Player of the Year

Natürlich wird nicht nur der beste offensive Rookie der Saison gekürt, sondern auch der beste Offensivspieler allgemein.

Defensive Player of the Year

Dasselbe gilt für den besten Defensive-Player der Saison, der seit 1971 gewählt wird.

Most Valuable Player of the Year

Die wohl wichtigste individuelle Auszeichnung: Den Status des "MVP" der Regular Season erhält der Spieler, der insgesamt am wertvollsten für sein Team eingestuft wird.

Art Rooney Award

Jedes Team nominiert seit 2015 einen Spieler während der Saison für den Award, der dem ehemaligen Gründungseigentümer der Pittsburgh Steelers sowie Hall of Famer Art Rooney gewidmet ist. Dieser Sportler zeichnet sich durch herausragende Sportlichkeit aus.

Deacon Jones Award

Die Auszeichnung kürt seit 2013 den Spieler mit den meisten Sacks der vorangegangen Saison.

Team-Auszeichnungen

George Halas Trophy

Nach dem Sieg im NFC Championship Game sichert sich das beste Team der National Football Conference die George Halas Trophy.

Lamar Hunt Trophy

Das Gegenstück zur George Halas Trophy: Das beste Team der American Football Conference - gleichbedeutend mit dem Sieger des AFC Championship Game - erhält die Lamar Hunt Trophy.

Vince Lombardi Trophy

Die wichtigste Trophäe im American Football: Als Sieger des SuperBowls - dem Finalspiel der NFL zwischen dem Gewinner der George Halas sowie Lamar Hunt Trophy - bekommt die beste Franchise der NFL diesen Pokal überreicht. Benannt wurde die Auszeichnung nach dem ehemaligen Head Coach der Green Bay Packers sowie Sieger des ersten SuperBowls, Vince Lombardi.

College-Auszeichnungen

College Football Playoff National Championship Trophy

Ähnlich wie die Vince Lombardi Trophy in der NFL zeichnet die 13 Kilogramm schwere Trophäe den Sieger der College Football Playoffs, das beste Team der NCAA.

Heisman Trophy

Die wichtigste individuelle Auszeichnung im College-Football: Die Trophäe zeichnet seit 1935 den besten College-Spieler in den Vereinigten Staaten aus.

Outland Trophy

Benannt nach dem ehemaligen College-Spieler und -Trainer John Henry Outland wird diese Auszeichnung seit 1946 durch die Mitglieder der Football Writers Association of America an den beste Defensive- bzw. Offensive-Line-Spieler verteilt.