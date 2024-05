"Fokussiert, souverän": Wagner ist zum zweiten Mal Judo-Weltmeisterin

Judoka Anna-Maria Wagner ist erneut Weltmeisterin und hat sich gleichzeitig das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris gesichert.

2021 feierte Anna-Maria Wagner den ersten Weltmeistertitel, 2024 legte die Sportsoldatin aus Ravensburg mit dem nächsten Triumph nach. In der Gewichtsklasse bis 78 kg besiegte Wagner die Italienerin Alice Bellandi im Finale von Abu Dhabi im Golden Score. "Ich bin so glücklich, fünf Kämpfe gewonnen zu haben. Ich kann es noch gar nicht realisieren", meinte Wagner: "Ich wusste, wenn ich konzentriert bleibe, dann ziehe ich das Ding heute durch." Auch Frauen-Bundestrainer Claudiu Pusa hatte keine Zweifel: "Sie war fokussiert, souverän und hat keine Schwäche gezeigt. Sie war bereit zu gewinnen."

Mit dem Erfolg gegen Bellandi sicherte sich Wagner auch im internen deutschen Duell mit der zweimaligen Europameisterin Alina Böhm das Olympiaticket für Paris, denn anders als bei der WM, die die Qualifikationsphase abschließt, ist bei den Sommerspielen in Frankreich (26. Juli bis 11. August) nur eine Starterin pro Nation erlaubt.

Wagner, vor drei Jahren in Tokio Olympia-Bronzemedaillengewinnerin, war als Dritte der olympischen Weltrangliste in die WM am Persischen Golf gegangen, Alina Böhm als Fünfte.

Zweite Medaille nach Ballhaus

Der Deutsche Judo-Bund hat nun zwei Medaillen in Abu Dhabi auf dem Konto, Mascha Ballhaus hatte am Sonntag in der Klasse bis 52 kg Bronze gewonnen. Am Donnerstag finden die letzten Einzel-Wettbewerbe statt, am Freitag geht es um Medaillen im Mixed-Team-Wettbewerb, der seit 2021 olympisch ist.