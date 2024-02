FM 24 ausgetrickst: Haaland oder Mbappé zum kleinen Preis

Per Bug lassen sich im Football Manager 2024 Haaland oder Mbappé für wenig Geld verpflichten. Mit einem Fünftligisten und Top-Stars in kurzer Zeit an die Weltspitze? Das wird unter Umständen trotzdem nicht gelingen.

Die Kunst des guten Transfers. Im Football Manager 2024 ist hierfür einiges gefragt. Hervorragende Scouts, eine klare Idee, Kalkül, Geduld, aber manchmal auch das gewisse Quäntchen Glück bei den Verhandlungen.

Wer das nicht hat, kann das Thema Transfers zwar an den Sportdirektor abgeben, muss aber damit rechnen, nicht das gewünschte Personal zu bekommen. Für kinderleichte und garantiert erfolgreiche Verhandlungen, ohne dass der Kollege eingreifen muss, sorgt im FM24 ein Bug. Mit diesem lassen auf der PC- und Konsolen-Version des Spiels Top-Stars wie Erling Haaland oder Kylian Mbappé für wenig Geld verpflichten.

Wie das geht? In den Konditionen darf keine Ablösesumme geboten werden. Dafür aber eine sechs Monate lange Rate von 200 Euro, 2,5 Millionen Euro nach 50 Liga-Spielen und eine Abgabe von 10 Prozent der künftigen Summe bei einem Verkauf.

Die Spielverderber: Das Gehalt und der sportliche Status Quo

Die Unterlagen schließlich abgeschickt, nimmt der andere Klub die Offerte an - unabhängig davon in welcher Liga der am Akteur interessierte Verein spielt. Allerdings gibt es einen kleinen Haken. Denn ist die erste Verhandlungsrunde gemeistert, stehen immer noch die Gespräche mit dem Spieler selbst an. In denen greift der Glitch nicht - dementsprechend sollte gerade bei Top-Stars die Gehaltskasse gut gefüllt sein oder passende sportliche Herausforderung gegeben sein. Ansonsten flattert prompt eine Ablehnung ins Postfach.

Wie gewonnen so zerronnen. Oder? kicker eSport

Mit einem kleinen Verein Stars verpflichten und den Durchmarsch bis in die höchste Liga schaffen - dieser Plan wird also nicht gelingen. Zumindest auf der PC-Version. Denn auf dem Pendant zur Konsole gibt es ein kleines Schlupfloch. Dort lassen sich gegen Echtgeld verschiedene Hilfen erwerben. Beispielsweise, dass sämtliche Transferbeschränkungen aufgehoben werden. Somit hätten alle Akteure Interesse an einem Wechsel zum Verein - ganz gleich in welcher Liga dieser spielt.

Aber auch PC-Spieler haben noch eine Alternative, dass Haaland oder Mbappé das Trikot von unterklassigen Klubs überstreifen. Denn Sports Interactive bietet als DLC einen Editor an, mit dem Datensätze bearbeitet werden können.