Flügelspieler Monteiro wechselt von Bonn nach Düsseldorf

Luis Felipe Monteiro wechselt im Sommer innerhalb der Regionalliga West. Den 20-jährigen Flügelstürmer vom Bonner SC zieht es zu Fortuna Düsseldorf II.

Monteiro, geboren im brasilianischen Sao Paulo, spielte in der Jugend für den FC Hennef, den 1. FC Kaiserslautern, die TuS Koblenz und den Bonner SC. Bei Letzterem feierte er im Dezember 2020 im Alter von 18 Jahren sein Debüt in der Regionalliga West. Inzwischen kann Monteiro 38 Einsätze und ein Tor in der Regionalliga vorweisen.

"Luis hat sehr gute Anlagen für einen offensiven Flügelspieler. Er ist schnell, wendig, geht immer wieder ins Dribbling und sucht dort das Risiko. Wir wollen diese individuellen Stärken weiterentwickeln und ihm darüber hinaus helfen, seinem Spiel eine noch größere Effizienz zu verleihen", erklärt Fortunas NLZ-Direktor Frank Schaefer.

Monteiro ist nach Maxim Schröder bereits der zweite Sommer-Neuzugang für die Düsseldorfer U 23.