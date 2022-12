Flicks Wunsch für 2023: "Fans, die uns einfach unterstützen"

Die WM 2022 hat er "endgültig" abgeschlossen, jetzt richtet Bundestrainer Hansi Flick den Blick nach vorn. Dabei sollen auch die Fans helfen.

Wann, wo und gegen wen die deutsche Nationalmannschaft ihr erstes Pflichtspiel nach dem bitteren WM-Aus in Katar bestreitet, steht weiterhin nicht fest. Irgendwann Ende März wird sich die DFB-Auswahl in einem von zahlreichen Testspielen im Jahr 2023 erstmals wieder den Fans präsentieren - auf die es besonders ankommen wird, wenn es nach Bundestrainer Hansi Flick geht.

"Wir werden versuchen, erst mal unsere Leistung zu bringen, aber dann hoffen wir, dass uns die Fans einfach unterstützen", antwortet Flick in einem kurzen Interview auf der DFB-Website, als er nach seinen Wünschen an die Anhängerschaft für 2023 gefragt wird. Mit guten Auftritten soll nicht nur auf den Tribünen wieder das Gefühl entstehen: "Hey, wir in Deutschland haben eine gute Mannschaft, und wir als Fans stehen komplett hinter euch."

Flick hat alle Spieler angerufen, "um die WM endgültig abzuschließen"

Während der WM 2022 war von dieser Verbindung wenig zu spüren, während sich andere Nationen - etwa Weltmeister Argentinien oder Halbfinalist Marokko - als leidenschaftliche Einheit präsentierten. Deswegen hat sich Flick fürs neue Jahr explizit vorgenommen, "dass wir uns als Mannschaft mit den Fans präsentieren, dass die Fans das Gefühl haben, da stehen elf Mann auf dem Platz - und vielleicht noch zehn an der Seite -, die alles geben, dass Deutschland erfolgreichen, attraktiven Fußball spielt." Kurz gesagt: "Dass wir die Fans wieder zurückgewinnen."

Auf die WM blicke er zwar "immer noch mit Enttäuschung" zurück, doch nun soll der Fokus der Vorbereitung auf die Heim-EM gelten - die schon am 14. Juni 2024 mit dem Eröffnungsspiel beginnt. "Wir haben im Trainerteam alles analysiert, auch die Spieler noch mal angerufen, um die WM endgültig abzuschließen", sagt Flick, der laut DFB-Präsident Bernd Neuendorf nie zur Disposition stand. Jetzt, so Flick, soll die Mannschaft "mit Motivation, Freude und voller Kraft in 2023, 2024" gehen.