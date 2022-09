Flick: Warum Bella-Kotchap-Nominierung "genau richtig" war

Armel Bella Kotchap könnte heute Abend sein Nationalelfdebüt geben. Der Youngster hat in den ersten Tagen nicht nur Bundestrainer Hansi Flick überzeugt.

Einer Frage zu Mats Hummels und dessen WM-Chancen wich Hansi Flick auf der Pressekonferenz am Donnerstag eher aus, über Armel Bella Kotchap sprach er dagegen sichtlich gerne. Der Bundestrainer sieht sich darin bestätigt, dass die erstmalige Nominierung des 20-jährigen Innenverteidigers eine gute Wahl war.

"Er hat sich hier sehr gut gezeigt, ist sehr selbstbewusst", berichtete Flick über die ersten Tage des Ex-Bochumers, der im Sommer für elf Millionen Euro zum FC Southampton in die Premier League gewechselt war und dort bereits einen Stammplatz ergattert hat. "Die Zeit in Southampton hat ihm gutgetan", und "die Art und Weise, wie er spielt, ist auch für uns gut".

Debüt gegen Ungarn? "Abwarten", sagt Flick

Bella Kotchap, 1,90 Meter groß und 87 Kilogramm schwer, sei "einer, der es liebt, in der Defensive zu agieren, in den Zweikampf zu gehen, das Tor zu verteidigen. Er hat sehr gute körperliche Voraussetzungen, ist schnell und kopfballstark. Das gefällt uns gut."

Flicks Zwischenfazit fällt entsprechend positiv aus. "Er hat einen sehr guten Eindruck gemacht - nicht nur bei uns Trainern, auch bei den Spielern. Es war genau richtig, ihn in dieser Länderspielphase zu sehen."

Ob Bella Kotchap, der in der U 21 zuletzt eine feste Größe war, an diesem Freitag gegen Ungarn oder am Montag in England (jeweils 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) auch zu seinem Debüt kommt? "Müssen wir abwarten", so der Bundestrainer, der nur eines verriet: "Für die erste Elf haben wir ihn noch nicht vorgesehen."