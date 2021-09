Flick plant mit Havertz und Gosens für Island

Hansi Flick ist zuversichtlich, dass er beim dritten WM-Qualifikationsspiel gegen Island wieder auf Kai Havertz und Robin Gosens zurückgreifen kann.

Das Duo musste am Sonntag beim 6:0 in Stuttgart gegen Armenien pausieren. Havertz fehlte gegen Armenien wegen eines grippalen Infektes. Der Offensivspieler konnte aber schon wieder eine Fitnesseinheit auf dem Rad absolvieren, wie Flick berichtete. Auch bei Gosens sehe die Kapselverletzung am linken Fuß schon wieder sehr viel besser aus. "Er war schon auf dem Platz. Wir schauen auf das Training am Montag. Dann können wir es final entscheiden“, sagte der Coach über Gosens.

Flick will nach dem Sprung auf Platz eins in Gruppe J auch in der dritten Partie binnen einer Woche keine Akteure aus dem großen 25-Mann-Kader vorzeitig zu ihren Vereinen zurückkehren lassen. "Wir nehmen alle Spieler mit", sagte der 56-Jährige zu den Plänen für das Auswärtsspiel an diesem Mittwoch in Reykjavik.

Der DFB-Tross fliegt am Dienstagnachmittag von Stuttgart nach Island.