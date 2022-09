Fjörtoft exklusiv: "Man hat Haaland unterschätzt"

Vor Erling Haalands Wiedersehen mit Borussia Dortmund schreibt Jan Age Fjörtoft exklusiv im kicker über seinen Landsmann - und eine Eigenschaft, die "man ja kaum glaubt".

Auf Höhenflug - auch im ManCity-Trikot: Erling Haaland. AFP via Getty Images

Borussia Dortmund steht nach sechs Spieltagen bei acht Saisontoren, Erling Haaland schon bei zehn: Der neue Torjäger von Manchester City hat keinerlei Anlaufschwierigkeiten in der Premier League offenbart.

Für Jan Age Fjörtoft belegt das Haalands "Spielintelligenz". Und es entkräfte, so der 55-Jährige in seinem kicker-Gastbeitrag (Montagausgabe), "wie viel einfacher es angeblich ist, in der Bundesliga Tore zu erzielen". Haaland gelinge das - wie Robert Lewandowski nach seinem Bayern-Abschied beim FC Barcelona - "überall".

Fjörtoft, der 52-mal in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt spielte und heute als norwegischer TV-Experte Haaland naturgemäß besonders eng verfolgt, schwärmt vor ManCitys Champions-League-Heimspiel gegen den BVB am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) von seinem 22 Jahre jungen Landsmann.

"Erinnern wir uns: Warum war Gerd Müller immer frei?"

"Erling", schreibt er, "zeigt mit seiner Körpersprache immer, wo er den Ball hinhaben will. Er bewegt sich oft entlang der letzten Linie, aber fast nie im Abseits. Viele haben ja gesagt, dass er ein Problem haben wird bei ManCity, weil die Räume enger werden, aber da hat man ihn unterschätzt. Er sucht sich seine Zonen und macht die Tore auch dort."

Dass er dabei oft am Ende einer Kombination nur noch einschieben muss, sei nicht negativ zu sehen. "Das zeugt von Klasse, zu wissen, wie gespielt wird", findet Fjörtoft, der Ex-Stürmer. "Erinnern wir uns: Warum war Gerd Müller immer frei? Hinzu kommt, dass Haaland nun auch öfter nach Flanken trifft, weil er gesucht wird. In Dortmund waren es ja oft Kontersituationen, die er dann vollendet hat."

Angetrieben wird Haaland von seinem extremen Ehrgeiz, der schon im BVB-Trikot unübersehbar war. "Erling ist einfach ein 22-jähriger junger Mann, der 24/7 unterwegs ist, um ein besserer Fußballer zu werden", weiß Fjörtoft, der über Haaland eine Doku gedreht hat. "Er lacht auch viel. Er ist sehr beliebt bei seinen Mitspielern. Und, was man ja kaum glaubt, weil er so oft so gerne selbst trifft: Erling freut sich tatsächlich wie kein Zweiter, wenn andere treffen. Er ist immer noch bodenständig."

jpe