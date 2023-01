Fix: Altach präsentiert Andreas Jungdal

Alles unter Dach und Fach: Altach setzt auf Andreas Jungdal (20), der schon für Dänemarks U-21-Auswahl das Tor hüten durfte.

Bundesliga-Abstiegskandidat SCR Altach hat am Dienstag Neuerwerbung Andreas Jungdal vorgestellt. Der 20-Jährige hat bis Sommer 2023 unterschrieben, zudem haben sich die Vorarlberger bei Milan eine Kaufoption gesichert.

Der in Singapur geborene Jungdal kam letzte Saison bei den "Rossoneri" 26 Mal in der Primavera zum Einsatz und saß im Herbst in der Serie A oftmals auf der Bank. Beim von Miroslav Klose trainierten Klub könnte er Stammtorhüter Tino Casali ersetzten, der im Herbst in 16 Einsätzen gleich 34 Mal hinter sich greifen musste.

"Mit Andreas verpflichten wir einen Torhüter mit enormem Potenzial. Bei Milan genoss er eine hervorragende Ausbildung. Seine gesammelten Erfahrungen auf Top-Niveau werden uns in naher Zukunft in der Bundesliga weiterhelfen", ist sich Altachs Sportdirektor Georg Festetics sicher.

