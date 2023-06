Fischer sieht Eintracht-Kurve als Vorbild - Spott fürs Leipziger Fanfest

Es wird definitiv sein letztes Pokalfinale als Präsident von Eintracht Frankfurt sein. Zum Jahresende tritt Peter Fischer ab - und hofft deswegen auf ein Highlight in der Hauptstadt.

Als Peter Fischer um 15 Uhr die Bühne am Breitscheidplatz betrat, war kaum noch ein Durchkommen. Der Eintracht-Präsident hatte nach eigener Aussage eine "scheiß Nacht", weil ihn eine Erkältung erwischt habe. Doch er gestand zugleich: "Da draußen kannst du nichts falsch machen. Unsere Fans sind so angezündet." Der 67-Jährige sprach von einem "unbezahlbaren" Erlebnis gemeinsam mit den Frankfurter Anhängern.

Die eine oder andere Spitze in Richtung Leipzig konnte er sich nicht verkneifen. "Das ist, was ich versucht habe zu sagen: Auf dem Fanfest die Bilder, bei Leipzig 138 Leute. Hier die Stadt mit 60.000 bis 70.000 Menschen voll, das ist eben der Traditionsverein", so Fischer. Das sei auch der Dank, wie sich der Verein "immer um unsere Kurve gekümmert hat". Die Unterstützung beim Pokalfinale am Samstag in Berlin (20 Uhr, LIVE! bei kicker) komme nicht nur von den Fans. "Es gibt bei uns 55 andere Sportarten, die sind fast alle heute hier. Das macht natürlich die Basis aus", erklärte Frankfurts zum Jahresende scheidender Präsident. "Und das kann uns niemand nehmen. Das wird immer so bleiben, auch nach Peter Fischer."

Beim Gedanken an die Frankfurter Wand im Olympiastadion bekommt Fischer bereits Gänsehaut. Es sei die besondere "Aura, die diese Kurve schafft". In ihr sieht Fischer auch ein Vorbild dafür, wie die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner im Endspiel agieren muss. "Das umsetzen, was die Kurve vormacht: alles zu geben, nie aufzugeben", so der Rat des Präsidenten.

"Ihr müsst auch mal was für mich machen"

Insgesamt erwarte er ein "enges Spiel" am Samstagabend. "Dass wir die nicht aus dem Stadion schießen, wissen wir." Doch schon beim Finale 2018 gegen Favorit Bayern hätte man den Frankfurtern geraten, "erst gar nicht anzutreten". Das Ergebnis ist bekannt. "Von meinem Gefühl her wird es wieder ein 3:1", tippt Fischer. Was er der Mannschaft noch mitgeben wird? "Es ist der letzte Pokal, den ihr mit mir gewinnen könnt. Also müsst ihr auch mal was für mich machen", erklärte Fischer mit einem Schmunzeln.