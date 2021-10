Finger-Operation: Wilson fehlt Seattle wochenlang

Russell Wilson (32) wird nach seiner Fingerverletzung im Thursday-Night-Game gegen die Los Angeles Rams lange ausfallen.

"Lion Heart", schrieb Russell Wilson bei Twitter über ein Foto, das ihn Freitagnacht (Ortszeit) mit einem eingegipsten Arm auf einem Rollstuhl im Krankenhaus zeigt. Der Quarterback der Seattle Seahawks war kurz zuvor am Mittelfinger operiert worden.

Wilson hatte sich gegen Ende des dritten Viertels am Donnerstag gegen die Los Angeles Rams (17:26) an der Wurfhand verletzt und war daraufhin von Backup Geno Smith vertreten worden. Wie sich herausstellte, trug Wilson beim folgenschweren Tackle eine gerissene Sehne und eine Fraktur des Mittelfingers davon.

"Nach dem, was ich heute gesehen habe, bin ich sehr zuversichtlich, dass Russell in dieser Saison in die NFL zurückkehren und auf demselben Weltklasseniveau spielen wird, das die Fans von einem der besten Quarterbacks der Liga erwarten", erklärte Dr. Steven Shin, der die Operation durchführte, in einem Statement.

US-Medien berichten, dass Wilson ungefähr sechs bis acht Wochen fehlen wird. Ein herber Schlag für die Seahawks, die mit der 2:3-Bilanz in der schwersten Division der Liga ohnehin schon mit dem Rücken zur Wand stehen.