FIFA entzieht Indonesien die U-20-WM

Die U-20-Weltmeisterschaft 2023 wird nicht wie geplant in Indonesien stattfinden. Hintergrund sind wohl Aussagen des Gouverneurs von Bali zur Teilnahme Israels.

Wird in diesem Jahr nicht in Indonesien vergeben: Die Trophäe für den U-20-Weltmeister. imago images/Schwörer Pressefoto

Wie die FIFA am Mittwoch mitteilte, sei die Entscheidung nach einem Treffen von FIFA-Präsident Gianni Infantino und dem Präsidenten des indonesischen Fußballverbands Erick Thohir gefallen. Als Grund gab die FIFA nur "die aktuellen Umstände" an, ohne konkreter zu werden.

Zuletzt war bereits die Auslosung für das Turnier verschoben worden, weil sich Wayan Koster, der Gouverneur der indonesischen Insel Bali, Berichten zufolge weigert, Spiele mit Beteiligung von Israel auf Bali stattfinden zu lassen. Koster hatte offenbar darauf gedrängt, dass Israel wegen seiner Palästina-Politik vom Turnier ausgeschlossen wird. Anfang des Monats hatten bereits Hunderte Menschen in der indonesischen Hauptstadt Jakarta gegen eine Teilnahme Israels demonstriert. Der Großteil der indonesischen Bevölkerung ist muslimisch und unterstützt Palästina in dem Konflikt.

In der FIFA-Mitteilung ist von "potenziellen Sanktionen gegen den indonesischen Verband" die Rede, über die allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden soll. Gleichzeitig wolle der Weltverband den indonesischen Fußball, der durch eine Stadion-Katastrophe im Herbst 2022 mit 135 Toten erschüttert worden war, weiterhin unterstützen. Indonesien hätte die U-20-WM bereits 2021 ausrichten sollen, diese war aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.

Die Turnierdaten sollen laut FIFA "vorerst" unverändert bleiben. Die Weltmeisterschaft, für die sich Deutschland nicht qualifiziert hat, soll damit weiterhin vom 20. Mai bis 11. Juni stattfinden - also in weniger als zwei Monaten. Ein Ersatz-Ausrichter steht noch nicht fest, soll aber laut Mitteilung "so bald wie möglich" bekanntgegeben werden.