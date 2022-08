FIFA bestätigt: WM 2022 beginnt einen Tag früher

Die Winter-WM in Katar beginnt einen Tag früher als geplant, das hat die FIFA nun am Donnerstagabend offiziell bestätigt.

Am gestrigen Mittwoch war bereits berichtet worden, dass das Turnier in Katar bereits am 20. November starten soll - und damit einen Tag früher als eigentlich geplant. Eigentlich sollten Senegal und die Niederlande am Montag um 11 Uhr das erste Spiel des Turniers austragen.

Aber dazu kommt es nun nicht, denn wie die FIFA am Donnerstagabend bekanntgab, wird das erste Spiel am Sonntag um 17 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Gastgeber Katar und Ecuador bestreiten somit die ohnehin als Eröffnungsspiel geplante Partie am Turnieranfang. Einem entsprechenden Antrag des WM-Organisationskomitees wurde also zugestimmt.

Einen Tag später, also am Montag, stehen dann mit England gegen Iran (14 Uhr), Senegal gegen Niederlande (17 Uhr) und USA gegen Wales (20 Uhr) drei Begegnungen auf dem Programm. Die deutsche Mannschaft startet wie geplant am Mittwoch, dem 23. November (14 Uhr), gegen Japan in die Weltmeisterschaft.