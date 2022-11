FIFA bestätigt: Sperre gegen kenianischen Verband aufgehoben

Der Fußballverband Kenias darf wieder offiziell an Wettbewerben teilnehmen. Die FIFA hob die im Frühjahr ausgesprochene Sperre auf.

Die FIFA hat bestätigt, dass der kenianische Verband wieder an Wettbewerben teilnehmen darf. imago/Wolter

Wegen unzulässiger und übergreifender Einflussnahme der Regierung war der kenianische Verband im Frühjahr durch den kontinentalen Dachverband FKF gesperrt worden, nationale Behörden hatten den Nationalverband sogar wegen Korruption aufgelöst. Die Folge: Das Land an der Ostküste Afrikas durfte nicht an der Qualifikation für den Afrika-Cup 2023 in der Elfenbeinküste teilnehmen.

Nun wurde diese Sperre aber aufgehoben, wie Ababu Namwamba, Sportminister des Landes, und die FIFA bestätigten. Kenia darf damit wieder bei internationalen Wettbewerben antreten. "Ich möchte meine Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass Kenia wieder in den internationalen Fußball zurückkehren kann", sagte Namwamba im Anschluss an die Aufhebung der Sperre.

Weiterhin Bestand hat derweil die Suspendierung Simbabwes. Auch die Südafrikaner wurden wegen illegaler Einflussnahme der lokalen Politik gesperrt und sind dies auch weiterhin.