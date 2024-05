FIFA beschließt Klub-WM der Frauen ab 2026

Während die Klub-WM der Männer im kommenden Jahr in einem neuen, größeren Format daherkommen wird, gab es diesen Wettbewerb im Fußball der Frauen bisher nicht. Das ändert sich 2026 nun.

Alexia Putellas und der FC Barcelona werden auch bei einer Klub-WM als Favoritinnen an den Start gehen. IMAGO/NurPhoto

Die FIFA richtet im Januar und Februar 2026 erstmals eine Klub-WM der Frauen aus. Das beschloss der FIFA-Rat, in dem auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf Mitglied ist, am Mittwoch in Bangkok. Die erste Ausgabe soll mit 16 Teams steigen, ab 2026 soll das Turnier alle vier Jahre ausgetragen werden.

Mehr Details gebe man zu gegebener Zeit bekannt, hieß es in der Mitteilung. Zudem soll es in Jahren ohne Klub-WM, erstmals 2027, einen weiteren neuen Wettbewerb geben. Dies hätten sich die kontinentalen Verbände gewünscht, um "jedes Jahr ausreichend Spielmöglichkeiten bereitzustellen".

Nur fünf statt sechs Abstellungsfenster im Jahr

Die vielfach geäußerte Kritik von Trainerinnen, Trainern und Spielerinnen am immer dichteren Terminkalender steht diesem Ansinnen allerdings eher konträr gegenüber.

Immerhin heißt es in der FIFA-Mitteilung auch, dass zwischen 2026 und 2029 per "spielerinnenzentriertem Ansatz" mehr Gelegenheiten für Pausen und Erholung geschaffen würden: Statt sechs soll es dann nur noch fünf Abstellungsfenster geben, um Reisestress und Ligaunterbrechungen zu vermindern.