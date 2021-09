FIFA 22: Wie generiert man schnell viele FUT-Coins?

Münzen braucht es in FUT, aber wie bekommt man die möglichst schnell zu Beginn der Spielzeit? Unsere drei Experten geben im kicker eSport Talk Tipps und offenbaren ihre Strategien.

In FIFA Ultimate Team (FUT) dreht sich seit jeher alles ums Geld, im besten Falle im die virtuelle Währung, die Coins oder Münzen. Je mehr Ihr davon habt, desto bessere Spieler könnt Ihr erwerben, oder Packs kaufen.



Um Euch den Start in die neue FIFA 22-Saison zu erleichtern holen wir heute Abend drei ausgewiesene Experten in unseren kicker eSport Talk zusammen: Moderator Jan Bergmann spricht mit zwei Top 100 Tradern über Strategien, die besonders zu Beginn der Spielzeit viele Münzen generieren.

Manuel Madl und Flo Kerschl wissen wovon sie sprechen und haben schon so einige FIFA Saisonstarts mitgemacht. Mit Jan diskutieren sie, wie Spieler am besten die Webapp in der Early Access-Phase benutzen und nehmen das Trading in den Fokus.

Natürlich kommen auch alle Infos, die es schon zum neuen FIFA gibt unter die Lupe. Wie beeinflussen Neuerungen das Spiel, was bedeuten die schon veröffentlichten Ratings?

Schaltet ein und stellt Eure Fragen in den Chat, wir sind ab 19 Uhr live auf Twitch und hier auf kicker eSport.