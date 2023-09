Feiert Gerstner den fünften Klassenerhalt? Der MSV Duisburg im Check

Schon viermal konnte Thomas Gerstner den MSV Duisburg in der Bundesliga halten, einmal ging es runter. Mit einem Trumpf im Tor und neun Neuzugängen soll 2023/24 der fünfte Streich folgen.

Wie lief die vergangene Saison?

Nach der Rückkehr in die Bundesliga gab es für die Duisburgerinnen im vergangenen Jahr nur ein Ziel: Irgendwie den erneuten Gang in die 2. Bundesliga vermeiden. Über die gesamte Spielzeit steckte die zu Beginn noch von Walter Schneck trainierte Mannschaft im Tabellenkeller. Anfang April entschied man sich dann für eine Trennung und die Rückkehr von Thomas Gerstner. Der 56-Jährige hatte die Zebras bereits von 2018 bis 2021 trainiert und dreimal in der Bundesliga gehalten, ehe 2021 der Abstieg folgte.

Nach seinem Comeback gelang es dem Coach bereits zum vierten Mal, die Erstklassigkeit zu sichern. Entscheidend dafür war ein Punktgewinn gegen die SGS Essen, der letztlich den Unterschied gegenüber dem SV Meppen ausmachte.

Was war auf dem Transfermarkt los?

Für Gerstners fünften Anlauf, die Liga mit den MSV-Frauen zu halten, wurde gleich neunmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Unter anderem schloss sich Alexandra Emmerling (zuvor Bayer 04 Leverkusen) mit der Erfahrung von 82 Erst- und Zweitliga-Spielen den Duisburgerinnen an.

Dazu konnten zahlreiche Stammspieler gehalten werden. Mit Dörthe Hoppius (20 Liga-Einsätze, VfL Bochum) und Marija Ilic (16 Einsätze, Fatih Karagümrük) haben lediglich zwei Spielerinnen, die im vergangenen Jahr mehr als die Hälfte der Spiele absolvierten, den Verein verlassen. Das Grundgerüst steht also weiterhin und hat mit Yvonne Zielinski, Abwehrchefin Vanessa Fürst und Angreiferin Allie Hess gleich drei Spielführerinnen, die sich mit der Binde über die Saison hinweg abwechseln werden.

Auf wen kommt es besonders an?

Neben den erfahrenen Sarah Freutel (179 Bundesliga-Spiele) und Kapitänin Zielinski (142) dürfte es auch wieder auf die 22-jährige Miray Cin ankommen, die in der vergangenen Saison an immerhin sechs der mageren 15 MSV-Tore in der Saison 2022/23 beteiligt war (ein Tor, fünf Assists). Hinzu kommt Ena Mahmutovic im Tor, die sich mit ihren 19 Jahren bereits in den erweiterten Kreis der deutschen Nationalmannschaft gespielt hat.

Im regelrechten Testspiel-Marathon, den die MSV-Frauen absolviert haben, präsentierten sich außerdem Antonia Halverkamps und Samantha Jerabek, Neuzugang aus den USA, in Torlaune. Auch sie könnten eine wichtige Rolle einnehmen.

Die kicker-Prognose

Weil die meisten Stützen geblieben sind und Spielerinnen wie Mahmutovic und Cin ein weiterer Schritt zuzutrauen ist, reicht es im Endspurt wieder für den Klassenerhalt.