FC Pro Open: VBL-Quartett folgt überragendem 'Tekkz'

Beim Global Qualifier in London spielten die besten FC-24-Profis der Welt um einen Open-Slot. Vier VBL-Vertreter haben es in die Liga geschafft, während drei Kollegen dramatisch scheiterten.

Acht deutsche Qualifikanten waren am Wochenende nach London gereist, um sich einen Platz für die FC Pro Open zu sichern. Geschafft haben es schlussendlich drei: Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin, Lukas 'lukas_official11' Wolff und Sean 'seanldw' Landwehr zählen zu den 20 besten FC-24-Spielern der Welt, unter denen sich auch Gültekins RBLZ-Kollege Anders 'RBLZ_Vejrgang' Vejrgang wiederfindet.

Weniger Glück hatten indes Joe 'JH7' Hellmann, Berkay 'BerkayLion' Demirci, Jannis 'JistenNSQ' Pütz und Julien 'julien_fngk' Fungk, die jeweils kurz vor dem Ziel scheiterten. Serhat 'Serhatinho' Öztürk war bereits in der Vorrunde ausgeschieden und spielte nach drei Niederlagen in drei Spielen keine Rolle bei der Vergabe der begehrten Slots.

Fungk und Hellmann im Pech - 'BerkayLion' über den Tisch gezogen?

Besonders bitter verliefen die entscheidenden Partien für Hellmann und Fungk. Im Upper Bracket ausgeschieden, trafen sie im Lower Bracket ihrer Gruppe A aufeinander. Das VBL-Duell ging an den Düsseldorfer 'JH7', der sich anschließend allerdings niemand geringerem als Levi 'LevideWeerd' de Weerd gegenübersah. Die enge Partie endete schlussendlich mit 2:1 für den Niederländer.

Gleich zwei ligeninterne Duelle erlebte 'BerkayLion'. Der Werder-Rückkehrer unterlag im Upper Bracket zunächst Gültekin, der sich in der Folge mit einem 9:1-Kantersieg in die FC Pro Open schoss. Anschließend wahrte Demirci dank eines 6:3-Erfolgs gegen David 'dsaanchez' Sanchez seine Chance, konnte diese allerdings nicht ergreifen. Gegen den zweiten RBLZ-Profi war im Decider Schluss. 'RBLZ_Vejrgang' folgte seinem Mitspieler mit einem 7:3 in die neu geschaffene Liga, über die es zur FC Pro World Championship geht.

"Jeder, der das Spiel gesehen hat, weiß Bescheid. Dass man es so offensichtlich machen muss, ist krass", spielte Demirci anschließend via X auf Gegentore an, bei denen so manch anderer seinem Controller wohl das Fliegen beigebracht hätte. Für den selbsternannten Löwen gehe es nun darum, sich auf kommende Aufgaben zu konzentrieren. Bereits am nächsten Wochenende beginnt die VBL Club Championship, für die sich 'BerkayLion' viel vorgenommen hat: "Wird Zeit, Werder auf die eins zu bringen."

Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt gerade der Beste der Welt bin. Donovan 'Tekkz' Hunt

Dort bereits angekommen ist Donovan 'Tekkz' Hunt. Der ManCity-Neuzugang war in London der alles überragende Spieler, präsentierte sich in Galaform und gewann als einziger Spieler des Wochenendes alle sieben Partien. Darunter Vorrunden-Duelle mit seinem Mitspieler Matias 'matiasbonanno' Bonanno und Team-Gullit-Ass de Weerd sowie ein 6:4 im Upper-Bracket-Decider gegen Naseem 'NEissaT14' Eissat. "Dieses Jahr bin ich so gut wie in FIFA 20", ließ Hunt im Livestream wissen und stellte fest: "Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt gerade der Beste der Welt bin."

Free Agents vor dem Nichts

Einmal mehr zeigte sich in London auch die unerbittliche Seite des kontroversen neuen eSport-Systems, das mit der laufenden Spielzeit implementiert wurde. Eissat, als Free Agent angetreten, äußerte sich nach einer weiteren Niederlage im Lower Bracket emotional in den sozialen Medien. Er habe sein bestes Spiel gezeigt, "aber es war nicht mein Tag", so der Israeli, nachdem die Spielzeit für ihn bereits Mitte November endete. "Niemand weiß, wie ich mich gerade fühle. Als Free Agent ist meine Saison vorbei. Ich weiß nicht, ob ich weiterspielen werde, aber ich will mich für all die Erinnerungen und die Unterstützung bedanken."

VBL-Vertreter mit schweren Losen

Die 16 Profis, die weiterhin dabei sind, treten nun mit den vier gesetzten Akteuren Mark 'Mark11' Zakhary, Manuel 'ManuBachoore' Bachoore, Paulo 'PHzin' Chaves und Francesco 'Obrun2022' Pio Tagliafierro in vier Gruppen an. Die Auslosung ist aus VBL-Sicht durchaus spannend verlaufen. 'RBLZ_Umut' und Rostocks Wolff treffen in Gruppe 1 beispielsweise auf den amtierenden eChampions-League-Sieger Emre 'EmreYilmaz' Yilmaz und den Vizeweltmeister Zakhary. Vejrgang und 'seanldw' bekommen es in Gruppe 3 mit dessen Nemesis Bachoore zu tun, der sich in Riad unter diskutablen Umständen die WM-Krone aufsetzte.

In Gruppe 2 zeichnet sich indes ein lateinamerikanisch-südamerikanisches Kräftemessen ab. 'PHzin' und Landsmann Gabriel 'Young' Freitas treffen auf zwei Argentinier, darunter Bonanno, während mit Aaron 'HappYMeaL664' Rivera ein Mexikaner das Teilnehmerfeld abrundet. Gruppe 4 ist Heimat des nun zu den Favoriten zählenden Hunt, der mit de Weerd und 'Obrun2002' allerdings starke Konkurrenz erhält. Beginn der Gruppenphase ist am 27. November.