FC Pro Open: 'RBLZ_Umut' fehlt nur noch ein Sieg zur WM

Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin hat sich am Montagabend für die Play-offs der FC Pro Open qualifiziert. Damit ist der Leipziger nur noch einen Sieg vom Sprung zur Weltmeisterschaft in FC 24 entfernt.

Ein großer Schritt in Richtung FC Pro World Championship ist gemacht: Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin ist als Zweitplatzierter der Gruppe A in die Play-offs der FC Pro Open eingezogen. Der Profi von RB Leipzig braucht in der K.-o.-Phase nur noch einen Sieg, um die Scharte aus letztem Jahr auszuwetzen. 2023 hatte 'RBLZ_Umut' die WM-Qualifikation verpasst - für ihn der "mit Abstand emotionalste Moment" der vergangenen Saison.

Umso entschlossener präsentierte sich Gültekin vor der Rückrunde der FC Pro Open. "Ich bin nicht entspannt, ich bin voll fokussiert", sagte der amtierende kicker eFootballer des Jahres im EA-Livestream vor seiner ersten Partie. Aufgrund seines Vier-Punkte-Vorsprungs aus der Hinrunde hatte der Auftakt besonderen Stellenwert für ihn: "Das erste Spiel ist das Wichtigste. Wenn ich das gewinne, ist es quasi geschafft."

Ausrufezeichen im Spitzenduell

Erster Gegner war am Montagabend der direkte Verfolger Alejandro 'H1dalgo' Hidalgo. 'RBLZ_Umut' erwischte einen starken Start und entschied die Begegnung mit 4:2 für sich. Was zur Folge hatte, dass er die Play-off-Qualifikation im Topspiel gegen Tabellenführer Emre 'EmreYilmaz' Yilmaz perfekt machen konnte. Der Leipziger ließ zunächst einige Gelegenheiten des Niederländers zu - ehe er per Doppelschlag vorlegte.

Ein unhaltbar abgefälschter Schuss (20.) und ein präziser Abschluss aus spitzem Winkel (26.) brachten Gültekin mit 2:0 in Führung. 'EmreYilmaz' konterte jedoch noch vor der Pause: Ein schöner Heber in den Strafraum knackte das Abwehrbollwerk von 'RBLZ_Umut', anschließend musste Yilmaz nur noch querlegen und einschieben (32.). Nach einer Ingame-Stunde kam der Team-Gullit-Profi sogar zum 2:2.

Gültekin blieb jedoch ruhig und konzentriert. Etwas Glück hatte er bei einem zumindest fragwürdigen Elfmeterpfiff, den er zum 3:2 nutzte (77.). Zuvor war dem VBL-Spieler allerdings ein klarer Strafstoß verwehrt geblieben. Die Entscheidung besorgte 'RBLZ_Umut' knapp zehn Minuten vor Schluss: Ein Versuch von halbrechts landete nach Torwart-Parade beim Mittelstürmer, der den Abstauber zum 4:2 verwertete (81.).

Viertelfinale gegen einen Nations-Cup-Sieger?

Mit diesem Sieg übernahm der Klub-Weltmeister den ersten Platz in Gruppe A. Aber: "Es sind noch zwei Spiele zu spielen, der Job ist noch nicht erledigt. Ich will Erster werden." Dieses Ziel verfehlte 'RBLZ_Umut', da ihm anschließend kein Sieg mehr gelingen sollte. Das Duell mit Landsmann Lukas 'lukas_official11' Wolff endete 4:4, gegen Vize-Weltmeister Mark 'Mark11' Zakhary verlor er durch ein Last-Minute-Gegentor mit 4:5.

So wurde Gültekin in der Tabelle schließlich noch von 'EmreYilmaz' überholt, was Auswirkungen auf das Viertelfinale im Februar hat. 'RBLZ_Umut' muss dort gegen den Sieger der Gruppe B antreten, die derzeit vom brasilianischen FIFAe-Nations-Cup-Gewinner Paulo 'PHzin' Chaves angeführt wird. Wer letztlich sein Gegner in der ersten K.-o.-Runde wird, entscheidet sich am kommenden Montag.

Als souveräner Zweiter beendet 'RBLZ_Umut' die Gruppenphase. EA SPORTS

Soll die WM über die FC Pro Open erreicht werden, gilt es für Gültekin, den kommenden Gegner zu schlagen. Der Einzug in das Halbfinale genügt, um an der FC Pro World Championship 2024 teilnehmen zu dürfen. Darüber hinaus wird 'RBLZ_Umut' im Rahmen der FC Pro Open Finals um das Preisgeld für den ersten Rang der neuen "Super League" von EA SPORTS kämpfen - in Höhe von 80.000 US-Dollar. Und um einen garantierten Platz in den FC 25 Pro Open. Diesen erhalten wie auch das WM-Ticket die besten vier Spieler dieser Saison.

Zweimal maximale Upgrades für FC Pro Live

Der zweite Deutsche in Gruppe A, 'lukas_official11', wurde immerhin Vierter der Gruppe A. Was ihm die direkte Teilnahme am Pro Open Global Qualifier in FC 25 beschert. Für mehr reichten die gezeigten Leistungen nicht aus. Über das 4:4 gegen 'RBLZ_Umut' hinaus schlug Wolff zwar 'H1dalgo' (5:2), unterlag aber 'EmreYilmaz' (1:5) und 'Mark11' (2:3).

Vier FUT-Upgrades für Renan Lodi und Donyell Malen. EA SPORTS

Auswirkungen hatte die Rückrunde der Gruppe A nicht nur auf den weiteren Verlauf der FC Pro Open, sondern auch auf Ultimate Team: 'RBLZ_Umut' (Renan Lodi) und 'EmreYilmaz' (Donyell Malen) verschafften den ihnen zugeordneten FC-Pro-Live-Karten die vollen Upgrades. Die drei weiteren eSportler erspielten am Ende jeweils zwei Steigerungen für die dynamischen Spezialobjekte der ersten eSport-Promo in FUT.