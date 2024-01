FC Pro Open: "Der Beste der Welt"? 'Tekkz' legt tragische Aufholjagd hin

Ein kleines Wunder brauchte Donovan 'Tekkz' Hunt am Montagabend in den FC Pro Open, um die Play-offs noch zu erreichen. Der Engländer setzte zur großen Aufholjagd an, die ein dramatisches Ende fand.

"Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt gerade der Beste der Welt bin", hatte 'Tekkz' noch im November gesagt. Als einer von nur zwei Spielern gewann er beim Global Qualifier in London alle sieben Partien - und qualifizierte sich damit für die FC Pro Open. Doch die Realität holte den Engländer schnell ein: Die Hinrunde der Gruppe D schloss er mit nur einem Zähler als Tabellenletzter ab. Hunt musste bei sechs Punkten Rückstand ein Comeback für die Geschichtsbücher hinlegen.

Was sind die FC Pro open? Die FC Pro Open sind ein von EA SPORTS für FC 24 neu implementiertes eSport-Format. In Regional und Global Qualifiern wurden die 20 weltbesten Spieler ermittelt, die in vier Gruppen aufgeteilt waren. Über rund zwei Monate hinweg spielte jeder eSportler zweimal gegen jeden Gruppengegner. Die zwei jeweils Bestplatzierten zogen am Ende in die Play-offs ein, die im K.-o.-System ausgetragen werden.

Entsprechend "nervös" war er laut eigener Aussage am Montagabend auch vor dem ersten Match der Rückrunde. "Sehr, sehr schwierig" werde das Projekt Comeback, um noch einen der ersten beiden Plätze zu erreichen und in die Play-offs einzuziehen. Von Nervosität war im Auftaktduell mit dem Saudi-Arabier 'The1OS' allerdings nichts zu spüren: 'Tekkz' dominierte seinen Gegner von Beginn an und setzte beim 9:0 ein dickes Ausrufezeichen - die Jagd war eröffnet.

Nur ein einziger Treffer fehlt

Gegen Julien 'Fouma' Perbal wiederum geriet Hunt anschließend früh in Rückstand. Was ihn jedoch ebenfalls nicht aus der Bahn warf: Bis zur Halbzeit hatte er den Spielstand in ein 3:1 gedreht, letztlich bezwang er den Franzosen mit 6:2. Zwei Siege waren geholt, zwei weitere mussten noch folgen. Doch die beiden wohl stärksten Kontrahenten hatte 'Tekkz' noch vor sich. Francesco Taglafierro und Spitzenreiter Levi de Weerd warteten zum Abschluss der Gruppenphase.

Zunächst ging es gegen den Italiener 'Obrun2002'. Hunt traf früh zum 1:0, weckte Tagliafierro damit aber auch auf: Auf den Ausgleich kurz vor der Pause ließ dieser nach dem Seitenwechsel zwei weitere Treffer folgen. 'Tekkz' lag plötzlich mit 1:3 zurück. Die Hoffnung auf die Qualifikation für die Play-offs schwand, der Profi von Manchester City benötigte nun drei Tore. Ein kleines Wunder musste her - und Hunt schickte sich an, dieses tatsächlich herbeizuführen.

In der 69. Ingame-Minute gelang ihm der Anschlusstreffer. In der Folge drängte 'Tekkz' auf den Doppelschlag, arbeitete sich aber an Tagliafierros Hintermannschaft ab. Bis Hunt in der Nachspielzeit noch mal von einem Aufbaufehler seines Gegners profitierte und das 3:3 erzielte (90.+1). Eine Minute war noch auf der Uhr - und 'Obrun2002' ließ nach seinem Anstoß nichts mehr anbrennen. Somit war 'Tekkz' schon vor seinem letzten Match rechnerisch ausgeschieden.

'RBLZ_Umut' gegen de Weerd

Seine abschließende Begegnung gegen 'LevideWeerd' war daher nur noch eine Frage des Prestiges. Das 5:2 gegen den Niederländer brachte Hunt auf elf Punkte und eine Tordifferenz von +8 - besser als die von 'Obrun2002', der am Ende jedoch drei Zähler mehr vorweisen konnte. Ein einziger zusätzlicher Treffer im direkten Duell hätte 'Tekkz' folglich das Weiterkommen gesichert. "Letztendlich hat mich ein schlechter Tag erledigt", schrieb er bezüglich seiner schwachen Hinrunde nach seinem Aus auf X.

Die Viertelfinals der Play-offs stehen fest. EA SPORTS

De Weerd und Tagliafierro waren derweil die strahlenden Sieger des Tages - für den Italiener ein besonderer Anlass: 'Obrun2002' beschenkte sich an seinem 22. Geburtstag selbst mit dem Ticket für die Play-offs. "Ich bin so stolz auf mich selbst und auf die Leistungen, die ich abrufen konnte", sagte der Italiener im Interview nach seinem letzten Spiel. Gruppe D sei schließlich "eine der schwersten" gewesen. 'Obrun2002' trifft im Viertelfinale der K.-o.-Phase am Samstag auf Emre Yilmaz.

Mit Gruppensieger 'LeviDeWeerd' bekommt es in der Runde der letzten Acht derweil der Leipziger Umut Gültekin zu tun. Sein Teamkollege Anders Vejrgang muss sich mit dem Brasilianer Gabriel 'Young' Freitas messen, das übrige Viertelfinale steigt zwischen 'PHzin' und 'AbuMakkah'. Die vier Sieger dieser Runde und Halbfinalisten lösen ihre Fahrkarte zur FC Pro World Championship im Sommer. Dem ausgeschiedenen 'Tekkz' bleibt die Qualifikation über die ePremier League.