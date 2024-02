FC Pro Open: "Alles oder nichts" - Es zählt (fast) nur die WM

Die ersten FC Pro Open gehen am Samstag in die Finals, zwei Leipziger greifen nach dem Titel. Deutlich wichtiger ist bei den RBLZ aber die WM-Qualifikation. Welchen Stellenwert hat EAs neue "Super League"?

Todesstoß für eSport-Organisationen ohne Verein? EAs virtueller Vorreiter einer "Super League"? Oder doch nur ein handelsüblicher neuer Wettbewerb? Was sind sie denn nun, die FC Pro Open?

Diese Frage stellten sich bei der Ankündigung vor einigen Monaten viele Experten und Akteure des eSport-Kosmos von FC 24. Und so ganz beantwortet scheint sie noch immer nicht zu sein. Die Bedeutung der FC Pro Open liegt wie so vieles vermutlich im Auge des Betrachters. Denn für die beiden Leipziger Finalisten Umut Gültekin und Anders Vejrgang ist die Sache klar.

"Der Stellenwert des Turniers ist vor allem darüber definiert, dass man das Viertelfinale gewinnen möchte, um für die WM qualifiziert zu sein. Was danach kommt, ist Bonus", sagt 'RBLZ_Umut' gegenüber kicker eSport. Finanziell beträgt dieser "Bonus" im Idealfall - bei Titelgewinn - satte 80.000 US-Dollar. Nach großem sportlichem Prestige hört sich das aber nicht an.

Nur eine bessere WM-Qualifikation?

Dabei stimmen die Zutaten auf dem Papier: Durch Ladders, Regional sowie Global Qualifier wurden die 20 mutmaßlich besten FC-eSportler der Welt ermittelt. Zwei Monate lang spielten diese als geschlossene Gesellschaft im Gruppenformat die acht Teilnehmer an den Finals der FC Pro Open aus. Der Weg war also weit, der Pokal ist nun ganz nah.

Das große Ziel scheint aber dennoch schon das Halbfinale zu sein. Denn alle vier Spieler, die sich in den Viertelfinals durchsetzen, lösen ein direktes Ticket für die Einzel-WM im Sommer. Entsprechend steht auch in Leipzig das Erreichen der FC Pro World Championship im Fokus. Aus Perspektive der eSportler sind die FC Pro Open erst mal wohl nur eine bessere WM-Qualifikation.

"Es ist ein einziges Spiel, alles oder nichts"

Doch was passiert denn am Samstag ab 17 Uhr in London überhaupt? Anders Vejrgang trifft im Viertelfinale auf den Brasilianer Gabriel Freitas, Umut Gültekin muss gegen den Niederländer Levi de Weerd bestehen. Auf den ersten Blick erscheint die Aufgabe des Dänen als die etwas leichtere. Aber: "Alle Spieler haben ungefähr das gleiche Niveau", sagt 'RBLZ_Vejrgang'. "Es ist ein einziges Spiel, alles oder nichts. Da kann so viel passieren. Und da ist es fast egal, gegen wen man spielt."

Gewinnen Gültekin und Vejrgang ihre Viertelfinals, treffen sie im Halbfinale aufeinander. EA SPORTS

Sollten beide Leipziger zum Auftakt erfolgreich sein, träfen sie schon im Halbfinale aufeinander. RBLZ-Coach Daniel Fehr dürfte dann aber nur einem seiner Schützlinge während der Partie über die Schulter blicken. "Ich unterstütze bezüglich Analysen und Spielvorbereitung beide Spieler", kündigt 'Fehrminator' an. "Im Spiel selbst werde ich neben Umut sitzen. Aber auch für Anders haben wir eine vertraute Lösung."

Leipziger Kritik am neuen eSport-System

Im stringenten K.-o.-System wird bis in die Abendstunden hinein der Champion der allerersten Ausgabe der FC Pro Open gesucht. Ist dieser gefunden, kann für EA SPORTS die detaillierte Aufarbeitung der eSport-Neuordnung in FC 24 beginnen.

Bei den RBLZ fällt das Fazit vorerst mäßig aus: "Es gibt für 99 Prozent der Spieler einfach zu wenige Turniere. Die beiden (Gültekin und Vejrgang; Anm. d. Red.) sind in einer guten Position und haben auch regelmäßige Wettkämpfe, dadurch dass sie bei den FC Pro Open dabei sind. Wäre das allerdings nicht der Fall, hätte man nur die VBL. Das ist dann schon sehr wenig", sagt Coach Fehr, der zumindest die Ladders als "gute Neuerung" empfindet.

Apropos VBL: Sollten die Leipziger schon im Viertelfinale die Segel streichen müssen, bliebe nur noch die nationale Liga als WM-Chance. Denn auch im VBL Grand Final sind zwei Fahrkarten zu lösen - insofern das Endspiel erreicht wird. Dass das jedoch zur Mammutaufgabe werden kann, weiß Gültekin noch aus dem vergangenen Jahr. Beim VBL Grand Final 2023 war für ihn schon im Achtelfinale Schluss.